https://1prime.ru/20251226/evropa-865931021.html

В Европарламенте сделали громкое заявление об отправке войск на Украину

В Европарламенте сделали громкое заявление об отправке войск на Украину - 26.12.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте сделали громкое заявление об отправке войск на Украину

Манфред Вебер, руководитель партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте, предложил отправить военных из стран ЕС на Украину, сообщила... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T07:56+0300

2025-12-26T07:56+0300

2025-12-26T07:56+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

париж

дональд трамп

кир стармер

эммануэль макрон

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Манфред Вебер, руководитель партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте, предложил отправить военных из стран ЕС на Украину, сообщила немецкая газета Die Zeit. "Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир", — подчеркнул он.По его мнению, Европейский Союз не должен полагаться на то, что президент США Дональд Трамп сможет обеспечить мирное разрешение ситуации исключительно с помощью американских сил. В ходе встречи в сентябре в Париже, в рамках так называемой коалиции желающих, под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, который объявил, что 26 государств готовы разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министерство иностранных дел России ранее отметило, что размещение военнослужащих стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлемо и создает риск значительной эскалации. Ведомство расценивает заявления о возможности отправки сил альянса как провокации, которые подстрекают дальнейшие боевые действия. В 2024 году Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Запад планирует разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. Аналитики СВР считают, что это будет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России утверждал, что размещение миротворческих сил возможно только с согласия всех сторон конфликта.

https://1prime.ru/20251212/vstrecha-865471878.html

https://1prime.ru/20251204/evroparlament-865187420.html

украина

сша

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, париж, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон, ес, мид рф, нато