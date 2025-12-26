Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дети без подарков". Хитрый план Европы против Путина поразил СМИ - 26.12.2025
"Дети без подарков". Хитрый план Европы против Путина поразил СМИ
"Дети без подарков". Хитрый план Европы против Путина поразил СМИ - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Дети без подарков". Хитрый план Европы против Путина поразил СМИ
Европа развернула когнитивную войну против России, представляя российского президента Владимира Путина в образе "главного злодея", сообщает L’Antidiplomatico. | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Европа развернула когнитивную войну против России, представляя российского президента Владимира Путина в образе "главного злодея", сообщает L'Antidiplomatico. "На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин. &lt;…&gt; В ЕС, который объявил войну фейковым новостям и дезинформации, именно такие новости транслируют СМИ, причем не желтая пресса, а крупные издания. &lt;…&gt; Речь идет не просто о безумных новостях, вызывающих смех, или о кликбейтных заголовках для привлечения внимания, а о настоящей когнитивной войне. Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов, политиков и медийных личностей, а поле битвы — это умы европейцев", — отмечается в статье. Автор подчеркивает, что в пропагандистских целях война изображается как священная, необходимая и более справедливая, чем прочие конфликты. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, поскольку это не имеет смысла. Путин указал на то, что западные лидеры постоянно запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Также в Кремле регулярно подчеркивают, что Москва никому не угрожает, но не проигнорирует действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
европа, москва, владимир путин, такер карлсон, сергей лавров, ес, нато, мид
ЕВРОПА, МОСКВА, Владимир Путин, Такер Карлсон, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД
20:51 26.12.2025
 
"Дети без подарков". Хитрый план Европы против Путина поразил СМИ

L’Antidiplomatico: Европа ведет когнитивную войну, обвиняя Путина во всех бедах

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Европа развернула когнитивную войну против России, представляя российского президента Владимира Путина в образе "главного злодея", сообщает L’Antidiplomatico.
"На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин. <…> В ЕС, который объявил войну фейковым новостям и дезинформации, именно такие новости транслируют СМИ, причем не желтая пресса, а крупные издания. <…> Речь идет не просто о безумных новостях, вызывающих смех, или о кликбейтных заголовках для привлечения внимания, а о настоящей когнитивной войне. Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов, политиков и медийных личностей, а поле битвы — это умы европейцев", — отмечается в статье.
Автор подчеркивает, что в пропагандистских целях война изображается как священная, необходимая и более справедливая, чем прочие конфликты.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, поскольку это не имеет смысла. Путин указал на то, что западные лидеры постоянно запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не строит агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Также в Кремле регулярно подчеркивают, что Москва никому не угрожает, но не проигнорирует действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
