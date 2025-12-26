https://1prime.ru/20251226/fas-865937069.html
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство
26.12.2025
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство
Тюменский дистрибьютор торговой сети "Светофор" нарушил торговое законодательство при организации поставок в отношении 29 компании, среди которых производитель...
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Тюменский дистрибьютор торговой сети "Светофор" нарушил торговое законодательство при организации поставок в отношении 29 компании, среди которых производитель лапши быстрого приготовления "Доширак", следует из сообщения ведомства. "Дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство в отношении производителя "Доширака". Аналогичное нарушение выявлено в договорах поставки между логистическим центром ООО "Тюменьритейлгрупп" и еще 28 производителями продовольственных товаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что договор содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику. В ФАС напомнили, что по Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней. "Таким образом, ООО "Тюменьритейлгрупп" производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия", - указывается в сообщении. В ведомстве добавили, что тюменское УФАС возбудило дело в отношении дистрибьютора "Светофора", признало его нарушившим Закон о торговле и рассматривает вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.42 КоАП. Эти нормы предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1 до 5 миллионов рублей.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Тюменский дистрибьютор торговой сети "Светофор" нарушил торговое законодательство при организации поставок в отношении 29 компании, среди которых производитель лапши быстрого приготовления "Доширак", следует
из сообщения ведомства.
"Дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство в отношении производителя "Доширака". Аналогичное нарушение выявлено в договорах поставки между логистическим центром ООО "Тюменьритейлгрупп" и еще 28 производителями продовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику.
В ФАС напомнили, что по Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.
"Таким образом, ООО "Тюменьритейлгрупп" производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия", - указывается в сообщении.
В ведомстве добавили, что тюменское УФАС
возбудило дело в отношении дистрибьютора "Светофора
", признало его нарушившим Закон о торговле и рассматривает вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.42 КоАП.
Эти нормы предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1 до 5 миллионов рублей.
