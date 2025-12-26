Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство - 26.12.2025
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство - 26.12.2025, ПРАЙМ
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство
Тюменский дистрибьютор торговой сети "Светофор" нарушил торговое законодательство при организации поставок в отношении 29 компании, среди которых производитель... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T10:56+0300
2025-12-26T10:56+0300
бизнес
россия
светофор
уфас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865936899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0796548d94aeac8629edcba458945e77.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Тюменский дистрибьютор торговой сети "Светофор" нарушил торговое законодательство при организации поставок в отношении 29 компании, среди которых производитель лапши быстрого приготовления "Доширак", следует из сообщения ведомства. "Дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство в отношении производителя "Доширака". Аналогичное нарушение выявлено в договорах поставки между логистическим центром ООО "Тюменьритейлгрупп" и еще 28 производителями продовольственных товаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что договор содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику. В ФАС напомнили, что по Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней. "Таким образом, ООО "Тюменьритейлгрупп" производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия", - указывается в сообщении. В ведомстве добавили, что тюменское УФАС возбудило дело в отношении дистрибьютора "Светофора", признало его нарушившим Закон о торговле и рассматривает вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.42 КоАП. Эти нормы предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1 до 5 миллионов рублей.
бизнес, россия, светофор, уфас
Бизнес, РОССИЯ, Светофор, УФАС
10:56 26.12.2025
 
Тюменский дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство

ФАС: дистрибьютор "Светофора" в Тюмени нарушил торговое законодательство

© РИА Новости . Александр Кряжев
Женщина у магазина Светофор
Женщина у магазина "Светофор". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Тюменский дистрибьютор торговой сети "Светофор" нарушил торговое законодательство при организации поставок в отношении 29 компании, среди которых производитель лапши быстрого приготовления "Доширак", следует из сообщения ведомства.
"Дистрибьютор "Светофора" нарушил торговое законодательство в отношении производителя "Доширака". Аналогичное нарушение выявлено в договорах поставки между логистическим центром ООО "Тюменьритейлгрупп" и еще 28 производителями продовольственных товаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор содержал условия, согласно которым не был установлен предельный срок оплаты продовольствия, а нереализованный товар подлежал возврату поставщику.
В ФАС напомнили, что по Закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.
"Таким образом, ООО "Тюменьритейлгрупп" производило оплату отдельной продукции с нарушением установленных торговым законодательством сроков. Это вынуждало поставщика привлекать дополнительные средства, что могло сказаться на отпускных ценах на товары, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия", - указывается в сообщении.
В ведомстве добавили, что тюменское УФАС возбудило дело в отношении дистрибьютора "Светофора", признало его нарушившим Закон о торговле и рассматривает вопрос о привлечении организации к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 14.42 КоАП.
Эти нормы предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 1 до 5 миллионов рублей.
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи
24 декабря, 19:01
 
