https://1prime.ru/20251226/fergana-865930100.html

Самолет Uzbekistan Airways вынужденно сел в Фергане из-за тумана

Самолет Uzbekistan Airways вынужденно сел в Фергане из-за тумана - 26.12.2025, ПРАЙМ

Самолет Uzbekistan Airways вынужденно сел в Фергане из-за тумана

Самолет Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, в пятницу утром вынужденно сел в соседней Фергане из-за тумана в аэропорту... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T07:15+0300

2025-12-26T07:15+0300

2025-12-26T07:44+0300

бизнес

россия

москва

узбекистан

uzbekistan airways

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865930100.jpg?1766724258

ТАШКЕНТ, 26 дек - ПРАЙМ. Самолет Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, в пятницу утром вынужденно сел в соседней Фергане из-за тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Намангана (туман, видимость до 50 метров) экипаж рейса HY-9620 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Москва - Наманган, принял решение следовать на запасной аэродром в Фергану", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании. По данным пресс-службы, посадка лайнера прошла штатно. В 06.30 (04.30 мск) в международном аэропорту Термеза также были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за сильного тумана.

москва

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, узбекистан, uzbekistan airways