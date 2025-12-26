Самолет Uzbekistan Airways вынужденно сел в Фергане из-за тумана

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТАШКЕНТ, 26 дек - ПРАЙМ. Самолет Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, в пятницу утром вынужденно сел в соседней Фергане из-за тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Намангана (туман, видимость до 50 метров) экипаж рейса HY-9620 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Москва - Наманган, принял решение следовать на запасной аэродром в Фергану", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании. По данным пресс-службы, посадка лайнера прошла штатно. В 06.30 (04.30 мск) в международном аэропорту Термеза также были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за сильного тумана.
07:15 26.12.2025 (обновлено: 07:44 26.12.2025)
 
ТАШКЕНТ, 26 дек - ПРАЙМ. Самолет Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, в пятницу утром вынужденно сел в соседней Фергане из-за тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Намангана (туман, видимость до 50 метров) экипаж рейса HY-9620 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Москва - Наманган, принял решение следовать на запасной аэродром в Фергану", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании.
По данным пресс-службы, посадка лайнера прошла штатно.
В 06.30 (04.30 мск) в международном аэропорту Термеза также были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за сильного тумана.
 
