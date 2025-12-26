https://1prime.ru/20251226/feyerverk-865917116.html

Юрист объяснил, кому грозит штраф за новогодний фейерверк

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Какие штрафы грозят тем, кто пренебрег правилами противопожарной безопасности при запуске фейерверков, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор отделения общественной организации "Ассоциация юристов России" по Санкт-Петербургу Артемий Семченков.Во-первых, в ряде регионов запуск фейерверков вовсе запрещен и карается штрафом в соответствии с местным законодательством. Прежде чем приобрести пиротехнику убедитесь, что запрета нет.Во-вторых, при запуске важно тщательно соблюдать требования пожарной безопасности. За нарушение согласно статьи 20.4 КоАП РФ на граждан может быть наложен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если же в результате нарушения уничтожено или повреждено чужое имущество, нанесен вред здоровью, то штраф - от 40 до 50 тысяч.Использование пиротехнических изделий, если оно повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, в соответствии со статьей 218 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.По совету эксперта, при запуске фейерверка важно находиться с наветренной стороны (откуда дует ветер). При этом расстояние от фейерверка до зрителей должно быть безопасным (не меньше того, что указано в инструкции).Сам фейерверк необходимо закрепить, например, поставить его в утрамбованный снег. Лучше отбежать от подожженного фитиля побыстрее и подальше, добавил эксперт. Отработанную упаковку необходимо утилизировать, предварительно проверив, что все элементы сгорели и больше не представляют опасности.Юрист напомнил, что все бремя юридических рисков лежит на “поджигателе”. Именно он будет оплачивать ущерб, если в связи с нарушением правил фейерверк загорится при запуске, заряды бесконтрольно разлетятся или прилетят в чужие окна или на балконы. ("Пиротехнику нужно запускать на тех площадках, которые для этого предусмотрены. Таких мест немало, найти их можно на местных сайтах МЧС", - заключил Артемий Семченков.

