https://1prime.ru/20251226/finansist-865928897.html

Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин"

Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин" - 26.12.2025, ПРАЙМ

Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин"

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T05:33+0300

2025-12-26T05:33+0300

2025-12-26T05:33+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

нью-йорк

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928897.jpg?1766716395

ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде короны, а также лапти и валенки, свидетельствуют опубликованные фотографии министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно представленным снимкам, сделанным, предположительно, в таунхаусе покойного финансиста в элитном районе Нью-Йорка, Эпштейн хранил в своем шкафу одежду и обувь из различных стран и культур. Так, на одной из фотографий показаны несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти. Рядом с ними находится пара валенок с черной подошвой и орнаментом в виде красных ромбов. Также на полу присутствовала и другая обувь, включая кожаные тапки в восточном стиле. На вешалках в том же шкафу висят несколько предметов гардероба, включая длинные черные наряды, похожие на халаты или традиционную восточную одежду. На верхней полке различимы два головных убора: один в виде игрушечной короны, а второй в форме фуражки из светлой ткани с надписью "Барин" на русском языке. Фотографии были опубликованы министерством юстиции США в рамках требования закона по делу Эпштейна, утвержденного ранее конгрессом и подписанного американским президентом Дональдом Трампом. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.

нью-йорк

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, нью-йорк, сша, дональд трамп