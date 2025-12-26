Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин" - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/finansist-865928897.html
Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин"
Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин" - 26.12.2025, ПРАЙМ
Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин"
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T05:33+0300
2025-12-26T05:33+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
нью-йорк
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928897.jpg?1766716395
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде короны, а также лапти и валенки, свидетельствуют опубликованные фотографии министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно представленным снимкам, сделанным, предположительно, в таунхаусе покойного финансиста в элитном районе Нью-Йорка, Эпштейн хранил в своем шкафу одежду и обувь из различных стран и культур. Так, на одной из фотографий показаны несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти. Рядом с ними находится пара валенок с черной подошвой и орнаментом в виде красных ромбов. Также на полу присутствовала и другая обувь, включая кожаные тапки в восточном стиле. На вешалках в том же шкафу висят несколько предметов гардероба, включая длинные черные наряды, похожие на халаты или традиционную восточную одежду. На верхней полке различимы два головных убора: один в виде игрушечной короны, а второй в форме фуражки из светлой ткани с надписью "Барин" на русском языке. Фотографии были опубликованы министерством юстиции США в рамках требования закона по делу Эпштейна, утвержденного ранее конгрессом и подписанного американским президентом Дональдом Трампом. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
нью-йорк
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, нью-йорк, сша, дональд трамп
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, Нью-Йорк, США, Дональд Трамп
05:33 26.12.2025
 
Скандально известный финансист хранил в шкафу шапку с надписью "Барин"

Минюст США: финансист Эпштейн хранил в шкафу шапку с надписью "Барин" на русском языке

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 дек - ПРАЙМ. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн хранил в шкафу своего дома в Нью-Йорке мужской головной убор с надписью "Барин" на русском языке, шапку в виде короны, а также лапти и валенки, свидетельствуют опубликованные фотографии министерства юстиции США, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно представленным снимкам, сделанным, предположительно, в таунхаусе покойного финансиста в элитном районе Нью-Йорка, Эпштейн хранил в своем шкафу одежду и обувь из различных стран и культур.
Так, на одной из фотографий показаны несколько пар плетеной обуви, напоминающей лапти. Рядом с ними находится пара валенок с черной подошвой и орнаментом в виде красных ромбов. Также на полу присутствовала и другая обувь, включая кожаные тапки в восточном стиле.
На вешалках в том же шкафу висят несколько предметов гардероба, включая длинные черные наряды, похожие на халаты или традиционную восточную одежду.
На верхней полке различимы два головных убора: один в виде игрушечной короны, а второй в форме фуражки из светлой ткани с надписью "Барин" на русском языке.
Фотографии были опубликованы министерством юстиции США в рамках требования закона по делу Эпштейна, утвержденного ранее конгрессом и подписанного американским президентом Дональдом Трампом.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаНью-ЙоркСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала