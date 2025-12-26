https://1prime.ru/20251226/finlyandiya-865929733.html

Экс-дипломат раскрыл, как Зеленский пришел в ярость на Рождество

МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сделал резкое рождественское заявление, не признавая необходимость уступок в пользу России. Это мнение выразил бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью изданию Iltalehti. Комментируя рождественское выступление Зеленского, Ванханен отметил, что Украине необходимо готовиться к сложным компромиссам в рамках возможного прекращения огня или достижения мирного соглашения."В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц", — пояснил он. По словам Ванханена, несмотря на резкие слова, Зеленский не смог приостановить мирный процесс. "Я не верю, что это повлияет на мирный процесс", — подчеркнул эксперт. В среду Владимир Зеленский выступил с обращением на Рождество и пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), уточнив, что это станет общим пожеланием украинцев на праздник. Однако, он не уточнил, кому именно было адресовано это пожелание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Зеленского как некультурное и полное злобы, отметив, что лидер киевского режима производит впечатление не вполне адекватного человека.

