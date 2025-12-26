https://1prime.ru/20251226/finlyandiya-865929733.html
Экс-дипломат раскрыл, как Зеленский пришел в ярость на Рождество
Экс-дипломат раскрыл, как Зеленский пришел в ярость на Рождество - 26.12.2025, ПРАЙМ
Экс-дипломат раскрыл, как Зеленский пришел в ярость на Рождество
Владимир Зеленский сделал резкое рождественское заявление, не признавая необходимость уступок в пользу России. Это мнение выразил бывший сотрудник МИД Финляндии | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T07:00+0300
2025-12-26T07:00+0300
2025-12-26T07:00+0300
общество
мировая экономика
финляндия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сделал резкое рождественское заявление, не признавая необходимость уступок в пользу России. Это мнение выразил бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью изданию Iltalehti. Комментируя рождественское выступление Зеленского, Ванханен отметил, что Украине необходимо готовиться к сложным компромиссам в рамках возможного прекращения огня или достижения мирного соглашения."В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц", — пояснил он. По словам Ванханена, несмотря на резкие слова, Зеленский не смог приостановить мирный процесс. "Я не верю, что это повлияет на мирный процесс", — подчеркнул эксперт. В среду Владимир Зеленский выступил с обращением на Рождество и пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), уточнив, что это станет общим пожеланием украинцев на праздник. Однако, он не уточнил, кому именно было адресовано это пожелание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Зеленского как некультурное и полное злобы, отметив, что лидер киевского режима производит впечатление не вполне адекватного человека.
https://1prime.ru/20251226/ukraina-865929555.html
https://1prime.ru/20251226/ukraina-865929325.html
финляндия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, финляндия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, мид
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, МИД
Экс-дипломат раскрыл, как Зеленский пришел в ярость на Рождество
Iltalehti: Зеленский вышел с озлобленной речью из-за неизбежности уступок
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сделал резкое рождественское заявление, не признавая необходимость уступок в пользу России. Это мнение выразил бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью изданию Iltalehti.
Комментируя рождественское выступление Зеленского
, Ванханен отметил, что Украине
необходимо готовиться к сложным компромиссам в рамках возможного прекращения огня или достижения мирного соглашения.
"В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц", — пояснил он.
"Это просто блеф": в Италии резко осадили Зеленского
По словам Ванханена, несмотря на резкие слова, Зеленский не смог приостановить мирный процесс.
"Я не верю, что это повлияет на мирный процесс", — подчеркнул эксперт.
В среду Владимир Зеленский выступил с обращением на Рождество и пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), уточнив, что это станет общим пожеланием украинцев на праздник. Однако, он не уточнил, кому именно было адресовано это пожелание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
охарактеризовал заявление Зеленского как некультурное и полное злобы, отметив, что лидер киевского режима производит впечатление не вполне адекватного человека.
"Много вопросов": в Киеве возмутились из-за нового шага Зеленского