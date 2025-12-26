Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/funktsija-865927282.html
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты - 26.12.2025, ПРАЙМ
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты в сервисе "Почта Mail.ru" с 2016 года - она позволяет менять адрес более 10 раз, рассказали... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T02:17+0300
2025-12-26T02:17+0300
технологии
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865927282.jpg?1766704621
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты в сервисе "Почта Mail.ru" с 2016 года - она позволяет менять адрес более 10 раз, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в декабре Google разрешила менять адрес электронной почты Gmail в учетных записях. При этом старый адрес никуда не исчезнет – его можно использовать для восстановления доступа к аккаунту, также туда дублируются письма. "Похожая технология давно реализована в "Почте Mail" в виде Анонимайзера. Ею уже успели воспользоваться более 35 миллионов пользователей. Функциональность позволяет не только менять до десяти раз адрес почтового ящика, но и отправлять и получать с него письма", - сказали в компании. В пресс-службе уточнили, что функция появилась в 2016 году. Как отметили в сервисе, анонимная почта нужна в тех случаях, когда пользователь не хочет указывать свою почту при регистрации на сайте или в приложении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
02:17 26.12.2025
 
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты

Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты в "Почте Mail.ru"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты в сервисе "Почта Mail.ru" с 2016 года - она позволяет менять адрес более 10 раз, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее в декабре Google разрешила менять адрес электронной почты Gmail в учетных записях. При этом старый адрес никуда не исчезнет – его можно использовать для восстановления доступа к аккаунту, также туда дублируются письма.
"Похожая технология давно реализована в "Почте Mail" в виде Анонимайзера. Ею уже успели воспользоваться более 35 миллионов пользователей. Функциональность позволяет не только менять до десяти раз адрес почтового ящика, но и отправлять и получать с него письма", - сказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что функция появилась в 2016 году.
Как отметили в сервисе, анонимная почта нужна в тех случаях, когда пользователь не хочет указывать свою почту при регистрации на сайте или в приложении.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала