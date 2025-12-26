https://1prime.ru/20251226/funktsija-865927282.html
Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты в сервисе "Почта Mail.ru" с 2016 года - она позволяет менять адрес более 10 раз, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее в декабре Google разрешила менять адрес электронной почты Gmail в учетных записях. При этом старый адрес никуда не исчезнет – его можно использовать для восстановления доступа к аккаунту, также туда дублируются письма.
"Похожая технология давно реализована в "Почте Mail" в виде Анонимайзера. Ею уже успели воспользоваться более 35 миллионов пользователей. Функциональность позволяет не только менять до десяти раз адрес почтового ящика, но и отправлять и получать с него письма", - сказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что функция появилась в 2016 году.
Как отметили в сервисе, анонимная почта нужна в тех случаях, когда пользователь не хочет указывать свою почту при регистрации на сайте или в приложении.
