Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты

Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты - 26.12.2025

Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты

2025-12-26T02:17+0300

технологии

бизнес

россия

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 35 миллионов россиян воспользовались функцией анонимной почты в сервисе "Почта Mail.ru" с 2016 года - она позволяет менять адрес более 10 раз, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в декабре Google разрешила менять адрес электронной почты Gmail в учетных записях. При этом старый адрес никуда не исчезнет – его можно использовать для восстановления доступа к аккаунту, также туда дублируются письма. "Похожая технология давно реализована в "Почте Mail" в виде Анонимайзера. Ею уже успели воспользоваться более 35 миллионов пользователей. Функциональность позволяет не только менять до десяти раз адрес почтового ящика, но и отправлять и получать с него письма", - сказали в компании. В пресс-службе уточнили, что функция появилась в 2016 году. Как отметили в сервисе, анонимная почта нужна в тех случаях, когда пользователь не хочет указывать свою почту при регистрации на сайте или в приложении.

2025

Новости

