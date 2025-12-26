Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/germanija-865930177.html
Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию
Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию - 26.12.2025, ПРАЙМ
Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию
Германия уступила Чили по поставкам вина на российский рынок в январе-сентябре 2025 года, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T07:18+0300
2025-12-26T07:18+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
германия
чили
берлин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865930177.jpg?1766722739
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Германия уступила Чили по поставкам вина на российский рынок в январе-сентябре 2025 года, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Так, чилийские компании за девять месяцев ввезли в Россию вина на 23,7 миллиона долларов против суммы немецких поставок в 17,5 миллиона долларов. Закупки российских импортеров вина у Сантьяго увеличились за год почти вдвое, а у Берлина - сократились на 33%. В результате Чили стала шестым основным экспортером алкогольного напитка, опередив Германию, которая расположилась уже на седьмом месте. При этом пятерка крупнейших поставщиков вина в Россию осталась такой же, как и в 2024 году. Топ-5 "винными" странами по-прежнему являются Италия (127,1 миллиона долларов), Грузия (120,2 миллиона долларов), Латвия (90,6 миллиона долларов), Польша (52,8 миллиона долларов) и Португалия (27,5 миллиона долларов). Также на российском рынке пользуется спросом вино из Испании (11,5 миллиона долларов) и Армении (9 миллионов долларов). Десятку крупнейших поставщиков вина в Россию замкнула Литва (8,3 миллиона долларов). Сокращение импорта произошло на фоне повышения ввозных пошлин на вина из недружественных стран. Правительство России в 2023 году повысило их с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В августе 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
германия
чили
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, германия, чили, берлин
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЧИЛИ, Берлин
07:18 26.12.2025
 
Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию

Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию в январе-сентябре 2025 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Германия уступила Чили по поставкам вина на российский рынок в январе-сентябре 2025 года, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, чилийские компании за девять месяцев ввезли в Россию вина на 23,7 миллиона долларов против суммы немецких поставок в 17,5 миллиона долларов. Закупки российских импортеров вина у Сантьяго увеличились за год почти вдвое, а у Берлина - сократились на 33%. В результате Чили стала шестым основным экспортером алкогольного напитка, опередив Германию, которая расположилась уже на седьмом месте.
При этом пятерка крупнейших поставщиков вина в Россию осталась такой же, как и в 2024 году. Топ-5 "винными" странами по-прежнему являются Италия (127,1 миллиона долларов), Грузия (120,2 миллиона долларов), Латвия (90,6 миллиона долларов), Польша (52,8 миллиона долларов) и Португалия (27,5 миллиона долларов).
Также на российском рынке пользуется спросом вино из Испании (11,5 миллиона долларов) и Армении (9 миллионов долларов). Десятку крупнейших поставщиков вина в Россию замкнула Литва (8,3 миллиона долларов).
Сокращение импорта произошло на фоне повышения ввозных пошлин на вина из недружественных стран. Правительство России в 2023 году повысило их с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В августе 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯЧИЛИБерлин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала