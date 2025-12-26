Германия уступила Чили по поставкам вина в Россию

https://1prime.ru/20251226/germanija-865930177.html
экономика
бизнес
мировая экономика
германия
чили
берлин
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Германия уступила Чили по поставкам вина на российский рынок в январе-сентябре 2025 года, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, чилийские компании за девять месяцев ввезли в Россию вина на 23,7 миллиона долларов против суммы немецких поставок в 17,5 миллиона долларов. Закупки российских импортеров вина у Сантьяго увеличились за год почти вдвое, а у Берлина - сократились на 33%. В результате Чили стала шестым основным экспортером алкогольного напитка, опередив Германию, которая расположилась уже на седьмом месте.
При этом пятерка крупнейших поставщиков вина в Россию осталась такой же, как и в 2024 году. Топ-5 "винными" странами по-прежнему являются Италия (127,1 миллиона долларов), Грузия (120,2 миллиона долларов), Латвия (90,6 миллиона долларов), Польша (52,8 миллиона долларов) и Португалия (27,5 миллиона долларов).
Также на российском рынке пользуется спросом вино из Испании (11,5 миллиона долларов) и Армении (9 миллионов долларов). Десятку крупнейших поставщиков вина в Россию замкнула Литва (8,3 миллиона долларов).
Сокращение импорта произошло на фоне повышения ввозных пошлин на вина из недружественных стран. Правительство России в 2023 году повысило их с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В августе 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
