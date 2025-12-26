https://1prime.ru/20251226/gosprogramma--865950337.html
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения - 26.12.2025, ПРАЙМ
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения
Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:11+0300
2025-12-26T17:11+0300
2025-12-26T17:11+0300
вооружения
россия
промышленность
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/01/840220155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4026162e47b4dfc3023aac3aa0afd5ec.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин. "Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.
https://1prime.ru/20251226/putin--865949911.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/01/840220155_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d1168825c64a8739a0e8113d2a8aed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, рф, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владимир Путин
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения
Госпрограмма вооружения предполагает синхронизацию ОКР и развитие полигонов
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
"Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.
Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики