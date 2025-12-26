Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20251226/gosprogramma--865950337.html
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения - 26.12.2025, ПРАЙМ
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения
Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:11+0300
2025-12-26T17:11+0300
вооружения
россия
промышленность
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/01/840220155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4026162e47b4dfc3023aac3aa0afd5ec.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин. "Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.
https://1prime.ru/20251226/putin--865949911.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/01/840220155_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d1168825c64a8739a0e8113d2a8aed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владимир Путин
17:11 26.12.2025
 
Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения

Госпрограмма вооружения предполагает синхронизацию ОКР и развитие полигонов

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗаготовки артиллерийских боеприпасов
Заготовки артиллерийских боеприпасов
Заготовки артиллерийских боеприпасов. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
"Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики
16:48
 
ВооруженияРОССИЯПромышленностьРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала