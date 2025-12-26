https://1prime.ru/20251226/gosprogramma--865950337.html

Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения

Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения

Стали известны детали содержания новой госпрограммы вооружения

Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы,... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин. "Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.

