"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр - 26.12.2025
"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр
"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр
"Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор "Гознак"... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T13:13+0300
2025-12-26T13:13+0300
экономика
финансы
аркадий трачук
гознак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор "Гознак" Аркадий Трачук. "Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут", - сказал он на пресс-конференции, посвященной обновленной купюре номиналом 1000 рублей. Работа над защитными признаками идет все время, отметил Трачук. "Сейчас актуальность очень высокая у машиночитаемых признаков. Цикл использования банкнот включает очень часто машинную обработку, получение банкноты в банкомате, внесение тех или иных платежей через банкоматы и другие автоматизированные устройства, что накладывает особые требования на комплекс машиночитаемых признаков. Поэтому эта работа ведется непрерывно", - добавил он.
финансы, аркадий трачук, гознак
Экономика, Финансы, Аркадий Трачук, Гознак
13:13 26.12.2025
 
"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр

Трачук: "Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр

© РИА Новости . Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор "Гознак" Аркадий Трачук.
"Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут", - сказал он на пресс-конференции, посвященной обновленной купюре номиналом 1000 рублей.
Работа над защитными признаками идет все время, отметил Трачук.
"Сейчас актуальность очень высокая у машиночитаемых признаков. Цикл использования банкнот включает очень часто машинную обработку, получение банкноты в банкомате, внесение тех или иных платежей через банкоматы и другие автоматизированные устройства, что накладывает особые требования на комплекс машиночитаемых признаков. Поэтому эта работа ведется непрерывно", - добавил он.
