https://1prime.ru/20251226/goznak-865942635.html

"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр

"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр - 26.12.2025, ПРАЙМ

"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр

"Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор "Гознак"... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T13:13+0300

2025-12-26T13:13+0300

2025-12-26T13:13+0300

экономика

финансы

аркадий трачук

гознак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор "Гознак" Аркадий Трачук. "Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут", - сказал он на пресс-конференции, посвященной обновленной купюре номиналом 1000 рублей. Работа над защитными признаками идет все время, отметил Трачук. "Сейчас актуальность очень высокая у машиночитаемых признаков. Цикл использования банкнот включает очень часто машинную обработку, получение банкноты в банкомате, внесение тех или иных платежей через банкоматы и другие автоматизированные устройства, что накладывает особые требования на комплекс машиночитаемых признаков. Поэтому эта работа ведется непрерывно", - добавил он.

https://1prime.ru/20251226/tsb--865941428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, аркадий трачук, гознак