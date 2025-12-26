"Гознак" создаст новые элементы защиты купюр

https://1prime.ru/20251226/goznak-865942635.html
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Гознак" работает над новыми элементами защиты купюр, но и существующий сегодня набор справляется со своей задачей, сообщил генеральный директор "Гознак" Аркадий Трачук. "Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут", - сказал он на пресс-конференции, посвященной обновленной купюре номиналом 1000 рублей. Работа над защитными признаками идет все время, отметил Трачук. "Сейчас актуальность очень высокая у машиночитаемых признаков. Цикл использования банкнот включает очень часто машинную обработку, получение банкноты в банкомате, внесение тех или иных платежей через банкоматы и другие автоматизированные устройства, что накладывает особые требования на комплекс машиночитаемых признаков. Поэтому эта работа ведется непрерывно", - добавил он.
