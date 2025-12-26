https://1prime.ru/20251226/goznak-865942916.html

Глава "Гознака" рассказал о защитных признаках новой банкноты в 1000 рублей

26.12.2025

Глава "Гознака" рассказал о защитных признаках новой банкноты в 1000 рублей

Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук назвал основные защитные признаки обновленной банкноты номиналом 1000 рублей, среди которых защитная нить,... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук назвал основные защитные признаки обновленной банкноты номиналом 1000 рублей, среди которых защитная нить, оптически переменные признаки, традиционный водяной знак и мелкие графические элементы - от гармони и эчпочмака до саратовского калача и медведя. Банк России 26 декабря вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом в 1 тысячу рублей. Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Трачук на брифинге, посвященном обновленной банкноте, сосредоточился на тех защитных признаках, которые нужны в повседневной жизни гражданам, которые используют банкноту. Среди защитных признаков новой банкноты он выделил три группы признаков. "Первый – это признаки, основанные на защитной нити. Если посмотреть на лицевую сторону, то ее хорошо видно. Защитная нить, как известно, встраивается непосредственно в бумагу при изготовлении и в комбинации с полиграфическими признаками обеспечивает отличный способ защиты банкноты в обращении", - сказал он. По его словам, защитная нить в новой банкноте в целом похожа на ту, которая используется в банкноте в 5 тысяч рублей и обладает целым комплексом защитных элементов. Это в первую очередь и объемное изображение знака рубля, и движущееся изображение номинала, и видимый на просвет банкноты также номинал банкноты, при повороте банкноты видно, как меняется изображение номинала на аббревиатуру ЦБ РФ. Кроме этого, под точечным освещением можно будет увидеть также скрытое изображение знака рубля, расположенное на радужной поверхности. "Это все достаточно хорошо себя зарекомендовало на пятитысячной банкноте. И особо, конечно, приятно подчеркнуть, что все абсолютно технологии, которые использованы при изготовлении этого решения, это заслуга наших российских инженеров, оптиков, ученых. И то, что мы получили на сегодня, можно в целом назвать уникальным решением в мире", - отметил Трачук. "Второй блок защитных признаков - это оптически переменные признаки, их также на лицевой стороне банкноты можно увидеть два. Это хорошо уже известный по банкнотам 2 тысячи рублей и обновленной банкноте в 5 тысяч рублей признак HMC (Hidden Moire Colour - ред.), где мы видим изображение номинала банкноты, а при развороте банкноты на 180 градусов меняется цвет и фона и самих цифр", - рассказал он. "Этот признак расположен в левой стороне лицевой стороны банкноты", - уточнил Трачук. Также на лицевой стороне банкноты расположен еще один оптически переменный признак - это изображение основано на базе башни нижегородского Кремля. "В данном случае мы видим сочетание как смены цвета изображения при наклоне банкноты, также при перемещении банкноты мы видим скрытое изображение символа рубля", - сказал он. "Таким образом, два оптически переменных признака позволяют гарантированно в любых условиях освещенности, даже при достаточно скудной, получить надежное определение подлинности банкноты", - отметил он. Трачук также отметил водяной знак на новой банкноте. "Хотя это уже такой традиционный признак, много лет, даже можно сказать веков, используемый при защите банкнот. В данном случае он тоже достаточно оригинален, потому что включает в себя два дополнительных изображения, выполненных особой техникой - филигранью, - это конкретно изображение номинала и изображение пешеходного моста", - рассказал он. По его словам, оборотная сторона банкноты тоже богата своими защитными признаками, но в первую очередь с точки зрения публичных защитных признаков это специальные растры - маленькие изображения, видимые при относительно небольшом увеличении. Все изображения микрорастров основаны на каких-то символах, объектах Приволжского федерального округа и по-своему дополняют содержание банкноты и позволяют более детально познакомиться в том числе и с культурой, историей, традициями субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ, сказал он. "Конечно, банкнота обладает большим признаком кассовых, машиночитаемых признаков, но они предназначены для специалистов и, конечно же, мы с ними познакомим их в отдельном порядке", - сказал он. На оборотной стороне купюры "зашиты" микроизображения, следует из материалов ЦБ. "Стилизованное изображение карты сформировано мелкими графическими элементами, среди которых заяц, еж, волк, олень, кабан, медведь, гармонь, эчпочмак, саратовский калач и число 1000", - сказано в документах.

