https://1prime.ru/20251226/grigorev-865935731.html

Посол оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Посол оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном - 26.12.2025, ПРАЙМ

Посол оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Объём товарооборота между Россией и Таджикистаном за девять месяцев 2025 года превысил 1,68 миллиарда долларов, продемонстрировав рост более чем на 17% по... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T10:23+0300

2025-12-26T10:23+0300

2025-12-26T10:23+0300

экономика

россия

мировая экономика

таджикистан

рф

душанбе

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg

ДУШАНБЕ, 26 дек – ПРАЙМ. Объём товарооборота между Россией и Таджикистаном за девять месяцев 2025 года превысил 1,68 миллиарда долларов, продемонстрировав рост более чем на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. "Российская Федерация на протяжении десятков лет остается одним из ключевых торгово-экономических партнёров Республики Таджикистан. По итогам 2024 года ее доля во внешнеторговом обороте республики составила 22,1%, а в январе–сентябре 2025 года – 21,5%. В конкретных цифрах объём товарооборота между Россией и Таджикистаном за девять месяцев 2025 года превысил 1,68 миллиарда долларов США, продемонстрировав рост более чем на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели наглядно подтверждают устойчивость и системный характер двусторонних экономических связей", - сказал Григорьев. По его словам, в структуре взаимной торговли преобладает импорт из России. Основные позиции – нефтепродукты, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырьё, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них. Григорьев отметил, что по большинству этих товарных групп в текущем году зафиксирована положительная динамика. "Полагаю, что перспективы дальнейшего роста товарооборота связаны, с одной стороны, с расширением поставок российских продовольственных товаров, строительных материалов, чёрных металлов и продукции переработки, а с другой – с увеличением экспорта таджикской сельхозпродукции, готовых пищевых товаров и текстиля на российский рынок. Особым спросом в России пользуются ранние овощи и фрукты, а также продукция с высокой добавленной стоимостью – сухофрукты, переработанная пищевая продукция", - сообщил посол России.

https://1prime.ru/20251220/tadzhikistan-865755347.html

таджикистан

рф

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, таджикистан, рф, душанбе