https://1prime.ru/20251226/kashin-865928394.html
Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах - 26.12.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T04:53+0300
2025-12-26T04:53+0300
2025-12-26T05:29+0300
общество
бизнес
россия
рф
лондон
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928394.jpg?1766716194
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Кашин*, включенный в реестр иностранных агентов, в нарушение требований Федерального закона 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" не представил в территориальный орган Минюста России отчет о своей деятельности за второе полугодие 2024 года, сведения за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года... Признать Кашина* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе. Согласно материалам, Кашина* извещали о времени и месте рассмотрения дела, но в заседании он не участвовал. Минюст РФ в июне 2022 года внес Кашина* в реестр иностранных агентов. В 2024 году МВД России объявило журналиста в розыск по уголовной статье. Кашин в соцсетях отреагировал на объявление в розыск, написав, что ему "неприятно". Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне.* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента
рф
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, рф, лондон, мвд
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЛОНДОН, МВД
Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал журналиста Кашина на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Кашин*, включенный в реестр иностранных агентов, в нарушение требований Федерального закона 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" не представил в территориальный орган Минюста России отчет о своей деятельности за второе полугодие 2024 года, сведения за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года... Признать Кашина* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе.
Согласно материалам, Кашина* извещали о времени и месте рассмотрения дела, но в заседании он не участвовал.
Минюст РФ в июне 2022 года внес Кашина* в реестр иностранных агентов. В 2024 году МВД России объявило журналиста в розыск по уголовной статье. Кашин в соцсетях отреагировал на объявление в розыск, написав, что ему "неприятно".
Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента