https://1prime.ru/20251226/kashin-865928394.html

Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах - 26.12.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал журналиста Олега Кашина* за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T04:53+0300

2025-12-26T04:53+0300

2025-12-26T05:29+0300

общество

бизнес

россия

рф

лондон

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865928394.jpg?1766716194

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Кашин*, включенный в реестр иностранных агентов, в нарушение требований Федерального закона 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" не представил в территориальный орган Минюста России отчет о своей деятельности за второе полугодие 2024 года, сведения за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года... Признать Кашина* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе. Согласно материалам, Кашина* извещали о времени и месте рассмотрения дела, но в заседании он не участвовал. Минюст РФ в июне 2022 года внес Кашина* в реестр иностранных агентов. В 2024 году МВД России объявило журналиста в розыск по уголовной статье. Кашин в соцсетях отреагировал на объявление в розыск, написав, что ему "неприятно". Кашин* работал, в частности, в газетах "Коммерсант", "Известия". С 2016 года проживает в Лондоне.* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента

рф

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, рф, лондон, мвд