Хуснуллин оценил вероятность коллапса рынка жилищного строительства - 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок жилищного строительства ожидает коллапс при годовом объеме выдачи ипотеки менее 4 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хотели бы, чтобы в 2026 году было выдано ипотеки не менее, чем в 2025 году. Мы понимаем, чтобы поддерживать нужный темп строительства, нужно выдавать минимум 4-5 триллионов рублей ипотечных кредитов, 4 триллиона - минимальная цифра, при которой в отрасли не наступит коллапс", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
недвижимость, бизнес, россия, рф, марат хуснуллин
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
12:36 26.12.2025 (обновлено: 12:37 26.12.2025)
 
Хуснуллин оценил вероятность коллапса рынка жилищного строительства

Строительство жилья
Строительство жилья. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок жилищного строительства ожидает коллапс при годовом объеме выдачи ипотеки менее 4 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хотели бы, чтобы в 2026 году было выдано ипотеки не менее, чем в 2025 году. Мы понимаем, чтобы поддерживать нужный темп строительства, нужно выдавать минимум 4-5 триллионов рублей ипотечных кредитов, 4 триллиона - минимальная цифра, при которой в отрасли не наступит коллапс", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
