https://1prime.ru/20251226/khusnullin-865941288.html

Хуснуллин оценил вероятность коллапса рынка жилищного строительства

Хуснуллин оценил вероятность коллапса рынка жилищного строительства - 26.12.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил вероятность коллапса рынка жилищного строительства

Российский рынок жилищного строительства ожидает коллапс при годовом объеме выдачи ипотеки менее 4 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T12:36+0300

2025-12-26T12:36+0300

2025-12-26T12:37+0300

экономика

недвижимость

бизнес

россия

рф

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860285436_0:177:3209:1982_1920x0_80_0_0_5f91e554954362f5d27349c599d7a09a.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок жилищного строительства ожидает коллапс при годовом объеме выдачи ипотеки менее 4 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хотели бы, чтобы в 2026 году было выдано ипотеки не менее, чем в 2025 году. Мы понимаем, чтобы поддерживать нужный темп строительства, нужно выдавать минимум 4-5 триллионов рублей ипотечных кредитов, 4 триллиона - минимальная цифра, при которой в отрасли не наступит коллапс", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20251224/tsb-865877440.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, рф, марат хуснуллин