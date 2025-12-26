https://1prime.ru/20251226/khusnullin-865941288.html
Хуснуллин оценил вероятность коллапса рынка жилищного строительства
2025-12-26T12:36+0300
экономика
недвижимость
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860285436_0:177:3209:1982_1920x0_80_0_0_5f91e554954362f5d27349c599d7a09a.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок жилищного строительства ожидает коллапс при годовом объеме выдачи ипотеки менее 4 триллионов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хотели бы, чтобы в 2026 году было выдано ипотеки не менее, чем в 2025 году. Мы понимаем, чтобы поддерживать нужный темп строительства, нужно выдавать минимум 4-5 триллионов рублей ипотечных кредитов, 4 триллиона - минимальная цифра, при которой в отрасли не наступит коллапс", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
рф
