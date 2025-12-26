https://1prime.ru/20251226/khusnullin-865942762.html

Хуснуллин выразил опасения по вводу жилья в России в 2027-2029 годах

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Перспективы ввода жилья в 2027-2029 годах в России вызывают опасения из-за снижения количества оформлений разрешений на строительство, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Я думаю, что 2026 год мы должны вытянуть, мы видим по разрешениям на строительство, а 2027, 2028 и 2029 годы у нас вызывают опасения. У нас на 15% меньше нового жилья начато. Разрешений на строительство выдано на 15% меньше. Соответственно минус 15% будут через три года", - сказал он. В 2025 году, по словам вице-премьера, в России будет введено около 103-105 миллионов квадратных метров жилья, что ниже показателя прошлого года на 2%. В 2026 году ожидается ввод 100 миллионов квадратных метров, отметил Хуснуллин. "Мы сейчас должны пережить ситуацию с нашей денежно-кредитной политикой, с высокой (ключевой - ред.) ставкой, постараться сохранить средства застройщиков, главное - средства граждан сохранить и все-таки попытаться ускоренно начать новый объем строительства, чтобы в 2027, 2028, 2029 годах не было провалов", - добавил он.

