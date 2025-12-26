https://1prime.ru/20251226/kosmos-865930343.html
На "инопланетном корабле" обнаружили поразительную аномалию
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. На межзвездном объекте 3I/ATLAS выявлена новая аномалия, касающаяся размеров его частиц, об этом сообщил ученый из Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге. "Строго говоря, 3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи", — указал он. Леб отметил, что в струе антихвоста 3I/ATLAS преобладают частицы, которые больше привычных пылевых частиц, лучше всего рассеивающих солнечный свет. Ранее Леб заявлял, что антихвост 3I/ATLAS может быть струей вещества, свечение которой направлено к Солнцу, что необычно для комет. Он подчеркнул, что истинная природа этого явления остается неясной, поскольку обыденное солнечное излучение и ветер склонны уносить пыль и газ в противоположные направления. Ученый заметил, что на конференции NASA данная особенность объекта не обсуждалась. Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позднее ученые определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Ее кома, или облако газа и пыли вокруг ядра, составляет приблизительно 24 километра в диаметре. Компьютерное моделирование установило ее возраст: более семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда превышает возраст Солнца. Возможно, она является самой древней из всех наблюдаемых комет. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что 3I/ATLAS - это именно комета, и сообщил, что российские ученые осведомлены о происходящем. В сентябре Ави Леб упомянул, что объект 3I/ATLAS, проходящий через Солнечную систему, столкнулся с "аномальной эволюцией", которая привела к изменению его цвета. В августе тот же ученый указал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, напоминающий автомобильные фары, при этом источник этого свечения оставался неопределенным. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, содержащим мощный источник энергии, способный излучать свет, заметный на огромные расстояния.
