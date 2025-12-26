Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы переходит к росту - 26.12.2025
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы переходит к росту
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы переходит к росту, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2025
2025-12-26T12:03+0300
2025-12-26T12:03+0300
экономика
рынок
торги
богдан зварич
псб
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы переходит к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск растёт на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля. На старте торгов китайская валюта снижалась на 4 копейки. "Вчера пара "юань-рубль" начала тестировать на прочность поддержку 11. Никаких явных поводов для укрепления российской валюты нет. Росту... способствовали валютные интервенции ЦБ – сейчас регулятор ежедневно продает юаней на 14,54 миллиарда руб. В условиях тонкого и малоликвидного рынка это большая сумма, как раз и вызвавшая рост курса рубля", - вспоминает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Сегодня ожидаем продолжения движения пары "юань-рубль" в диапазоне 11-11,5 рубля. Риски повторного тестирования его нижней границы и краткосрочного отступления на более низкие уровни сохраняются, чему способствует спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "Плюс к этому тенденцию к укреплению рубля может поддержать снижение активности импортеров, которые к текущему моменту могли накопить достаточный запас валюты", - заключил он.
12:03 26.12.2025
 
Курс юаня к рублю в начале торгов пятницы переходит к росту

© РИА Новости . Илья Питалев
Юань
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы переходит к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск растёт на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля.
На старте торгов китайская валюта снижалась на 4 копейки.
"Вчера пара "юань-рубль" начала тестировать на прочность поддержку 11. Никаких явных поводов для укрепления российской валюты нет. Росту... способствовали валютные интервенции ЦБ – сейчас регулятор ежедневно продает юаней на 14,54 миллиарда руб. В условиях тонкого и малоликвидного рынка это большая сумма, как раз и вызвавшая рост курса рубля", - вспоминает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Сегодня ожидаем продолжения движения пары "юань-рубль" в диапазоне 11-11,5 рубля. Риски повторного тестирования его нижней границы и краткосрочного отступления на более низкие уровни сохраняются, чему способствует спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
"Плюс к этому тенденцию к укреплению рубля может поддержать снижение активности импортеров, которые к текущему моменту могли накопить достаточный запас валюты", - заключил он.
Решетников оценил текущий курс рубля
11:41
 
