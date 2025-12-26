Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" для внеплановой проверки - 26.12.2025
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" для внеплановой проверки
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Магнит" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проведет внеплановую проверку после сообщений о выявлении в этой продукции ацетона, сообщила пресс-служба торговой сети. В пятницу телеграмм-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. "Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алоэ Вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов", - сообщила пресс-служба. "В ближайшее время мы проведем лабораторные исследования и анализ этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества", - добавили там. Отмечается, что торговая сеть находится в тесном контакте с поставщиком товара для выяснения всех обстоятельств и планирует срочную внеплановую проверку и аудит производства.
Происшествия, Бизнес, МОСКВА, Магнит
13:54 26.12.2025
 
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" для внеплановой проверки

"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" из-за обнаружения ацетона

"Магнит"
"Магнит". Архивное фото
"Магнит". Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский ритейлер "Магнит" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проведет внеплановую проверку после сообщений о выявлении в этой продукции ацетона, сообщила пресс-служба торговой сети.
В пятницу телеграмм-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон.
"Мы прямо сейчас снимаем с реализации всю продукцию данного поставщика, в том числе "Алоэ Вера", блокируем продажу данной позиции на кассах во всех магазинах "Магнит", чтобы полностью исключить вероятность ее покупки. Эта продукция исчезнет с прилавков в течение нескольких часов", - сообщила пресс-служба.
"В ближайшее время мы проведем лабораторные исследования и анализ этой продукции на предмет соответствия всем необходимым требованиям и нормам качества", - добавили там.
Отмечается, что торговая сеть находится в тесном контакте с поставщиком товара для выяснения всех обстоятельств и планирует срочную внеплановую проверку и аудит производства.
Заголовок открываемого материала