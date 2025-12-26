https://1prime.ru/20251226/manturov-865943276.html
Мантуров оценил долю внешней торговли России с дружественными странами
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Доля внешней торговли России с дружественными странами выросла с 60% в 2021 году до 80% на текущий момент, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Больше всего мы, конечно же, торгуем с дружественными странами. Если сравнивать, там, 21-й год, это было 60%. На сегодняшний день мы вышли на показатель 80%. Имеется в виду со странами СНГ, со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Африки", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".Ранее Минпромторг РФ сообщал, что доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте России по итогам января-сентября 2025 года достигла рекордных 86%. Прогноз до 2030 года сохраняет уверенную динамику роста.
