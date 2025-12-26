https://1prime.ru/20251226/manturov-865947017.html

Мантуров рассказал о росте розничной торговли в России

Мантуров рассказал о росте розничной торговли в России - 26.12.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте розничной торговли в России

Розничная торговля в России по итогам текущего года, как ожидается, вырастет на 2,5%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T15:14+0300

2025-12-26T15:14+0300

2025-12-26T15:14+0300

экономика

бизнес

россия

рф

денис мантуров

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/77103/04/771030418_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_1647e61a8da6f59e0b0e0a6a472fabeb.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Розничная торговля в России по итогам текущего года, как ожидается, вырастет на 2,5%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Скорее совпадение по цифрам: это тоже 2,5% по приведенным ценам год к году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о росте розничной торговли по итогам текущего года, отметив, что объем розницы по итогам 11 месяцев текущего года составил 55 триллионов рублей. При этом, по словам Мантурова, достаточно гармонично растут все направления. В частности, в офлайн-торговле увеличивается количество торговых площадок, формируется и совершенствуется система логистики, распределительных центров, особенно у крупных федеральных сетей. "Это также влияет на их эффективность. ...В этом году в рамках борьбы с инфляцией федеральные сети демпфировали цены, и если говорить по основных показателям, рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил где-то 2,5% тоже - 2,4-2,5%", - добавил Мантуров. Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2024 году составил 55,6 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20251226/manturov-865945538.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, денис мантуров, росстат