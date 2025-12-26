https://1prime.ru/20251226/manturov-865947017.html
Мантуров рассказал о росте розничной торговли в России
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Розничная торговля в России по итогам текущего года, как ожидается, вырастет на 2,5%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Скорее совпадение по цифрам: это тоже 2,5% по приведенным ценам год к году", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о росте розничной торговли по итогам текущего года, отметив, что объем розницы по итогам 11 месяцев текущего года составил 55 триллионов рублей. При этом, по словам Мантурова, достаточно гармонично растут все направления. В частности, в офлайн-торговле увеличивается количество торговых площадок, формируется и совершенствуется система логистики, распределительных центров, особенно у крупных федеральных сетей. "Это также влияет на их эффективность. ...В этом году в рамках борьбы с инфляцией федеральные сети демпфировали цены, и если говорить по основных показателям, рост у федеральных сетей по основным социально значимым продуктам составил где-то 2,5% тоже - 2,4-2,5%", - добавил Мантуров. Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2024 году составил 55,6 триллиона рублей.
