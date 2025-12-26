Медь заметно дорожает и готовится завершить неделю ростом

https://1prime.ru/20251226/med--865932590.html
26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром более чем на 2,5%, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,76%, до 5,729 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 3,7%, котировки металла растут третий торговый день со вторника. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,85%, до 12 162,5 доллара, алюминия - на 0,73%, до 2 960,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,1%, до 3 090,5 доллара. В четверг торги не проводились в связи с выходным днем.
