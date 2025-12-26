Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь заметно дорожает и готовится завершить неделю ростом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/med--865932590.html
Медь заметно дорожает и готовится завершить неделю ростом
Медь заметно дорожает и готовится завершить неделю ростом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Медь заметно дорожает и готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди поднимается в пятницу утром более чем на 2,5%, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T08:54+0300
2025-12-26T08:54+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром более чем на 2,5%, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,76%, до 5,729 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 3,7%, котировки металла растут третий торговый день со вторника. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,85%, до 12 162,5 доллара, алюминия - на 0,73%, до 2 960,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,1%, до 3 090,5 доллара. В четверг торги не проводились в связи с выходным днем.
https://1prime.ru/20251219/med-865734957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
08:54 26.12.2025
 
Медь заметно дорожает и готовится завершить неделю ростом

Цена на медь поднялась более чем на 2,5 процента

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром более чем на 2,5%, при этом по итогам всей недели котировки готовятся показать рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,76%, до 5,729 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 3,7%, котировки металла растут третий торговый день со вторника.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,85%, до 12 162,5 доллара, алюминия - на 0,73%, до 2 960,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,1%, до 3 090,5 доллара. В четверг торги не проводились в связи с выходным днем.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Мировое производство рафинированной меди выросло на 4,4 процента
19 декабря, 23:14
 
ЭкономикаРынокТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала