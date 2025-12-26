https://1prime.ru/20251226/med-865608442.html

В мире разгорается медный бум: на кого делать ставки

В мире разгорается медный бум: на кого делать ставки - 26.12.2025, ПРАЙМ

В мире разгорается медный бум: на кого делать ставки

Медь не уходит из новостной повестки с весны прошлого года, а теперь бьет новые рекорды. С какого ценового уровня растет вероятность коррекции, чего ждать от... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T05:05+0300

2025-12-26T05:05+0300

2025-12-26T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

промышленность

норникель

китай

чили

медь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865608442.jpg?1766714701

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Медь не уходит из новостной повестки с весны прошлого года, а теперь бьет новые рекорды. С какого ценового уровня растет вероятность коррекции, чего ждать от меди дальше, и как это скажется на российских производителях?В условиях высокой неопределенности актуальность приобретает поиск качественных историй роста со стабильными и предсказуемыми факторами. Сейчас инвесторы большое внимание уделяют драгоценным металлам, в первую очередь золоту. Однако на широком рынке цветных металлов есть и другие возможности, к которым можно присмотреться. Одна из них — медь. Это настолько востребованный металл, что спрос на него считают даже барометром состояния экономики. При этом цены на медь меньше зависят от геополитики, чем на золото и серебро.Конечно, возникает вопрос, не слишком ли поздно искать способы инвестирования в этот рынок. Действительно, коррекция в меди не исключена. Ценовые уровни выше $11 тысяч мы не считаем устойчивыми. Спекулятивная составляющая в нынешнем росте высокая. Однако за ней стоят вполне оправданные ожидания. Связаны они с тем, что предложение меди стагнирует, и быстро исправить это невозможно из-за нехватки месторождений с хорошим грейдом и слишком большого срока окупаемости проектов.При этом проблемы на стороне предложения будут стимулировать рост цен, даже если спрос останется на текущих уровнях. Соответственно, после вероятной коррекции медь ждет "секулярный" рост, то есть такой, который не зависит от сезонных или каких бы то ни было краткосрочных факторов. Мы ожидаем, что этот рост будет долгосрочным, что создает возможности для поиска инвестиционных идей на долгий срок.Ситуация со спросомНа протяжении 2025 года картина баланса спроса и предложения на рынке меди менялась довольно динамично. Еще в начале второго квартала 2025 года в экспертном сообществе было распространено мнение, согласно которому торговые споры между США и Китаем — крупнейшим потребителем меди, могут привести к формированию профицита на рынке. Объем спроса, выпадающего из-за введения американских тарифов, оценивался около 500 тысяч тонн.Тем не менее, деэскалация торговой напряженности между США и Китаем на время заставила забыть о профиците. А ряд событий в добывающих компаниях, которым и так годами не удается нарастить выпуск, заставил задуматься о перспективах нехватки металла. По итогам 2026 года она может составить 600 тысяч тонн.Дефицит возможен даже на фоне замедления спроса в Китае — крупнейшем рынке сбыта, где по итогам 2026 года потребление может вырасти всего на 0,5%, что станет самым низким показателем с 1988 года.Но если спрос вырастет, перспективы дефицита станут еще более явными.В конце концов, спрос на металл активно растет в Европе, поскольку медь используется в возобновляемых источниках энергии (помимо основных областей применения, каких как электроэнергетика, центры обработки данных и т.п.), а недавно активизировался и в США.Американская промышленность активно готовилась к возможному введению пошлин на медь (в размере 15% в 2027 году и 30% в 2028 году). Повышенные объемы производства рафинированной меди и импорта металла позволяют говорить о том, что в США может быть накоплено около 800 тысяч тонн меди в качестве запасов. Это при том, что в целом запасы меди в мире составляют примерно 1,2–1,5 миллиона тонн, и значительная их часть заблокирована в качестве залогов по торговому финансированию.Дефицит предложенияПри этом проблемы с поставками серьезные. О дефиците предложения концентрата меди позволяет говорить такая характерная метрика, как затраты на очистку и рафинирование, которые уже ушли в отрицательную зону.Производство в ключевом добывающем регионе — Чили находится на уровне, близком к многолетним минимумам. В первом полугодии 2025 года производство меди в стране выросло на 9,4% до 634 тысяч тонн. Это эквивалентно 1,3 млн тонн в годовом исчислении и все еще значительно ниже целевого показателя на 2030 год в 1,7 млн тонн. На трудности с поставками из этой латиноамериканской страны в значительной степени повлияли продолжающиеся операционные проблемы в национальной медной корпорации Codelco. Хотя компания добилась определенного прогресса в увеличении добычи, производство по-прежнему остается низким.Англо-австралийская BHP вынуждена была приостановить добычу на крупнейшем в мире руднике Эскондида в Чили. Снижение добычи на 33 тысяч тонн из-за аварии на заводе в Эль-Теньенте (мощностью 350 тысяч тонн) усугубило трудности. При этом уже десятилетиями наблюдается явная структурная проблема — отсутствие крупных медных проектов на стадии реализации.В другом ключевом добывающем регионе, Индонезии, компания Freeport-McMoRan объявила о проблемах из-за приостановки добычи на ее шахте Grasberg Block Cave (GBC). Производство на втором по величине в мире комплексе по добыче меди было остановлено после инцидента с селевым потоком в сентябре. Теперь добычу собираются увеличивать поэтапно, начиная с первого полугодия 2026 года. При этом объем производства в 2026 году может оказаться на 35% ниже, чем прогнозировалось. Процесс восстановления производства до прежних уровней может продлиться до 2027 года.Что дальшеВ 2026 год рынок меди вступает в состоянии крайней поляризации. С одной стороны, достижение ценового максимума может дать импульс рынку еще на какое-то время, с другой — текущие ценовые уровни пока все-таки опережают фундаментальный спрос (в первую очередь из-за снижения потребления в Китае). Разрешение этого противоречия во многом зависит от дальнейших решений администрации Трампа в сфере торговой политики и способности экономики КНР стимулировать спрос. Однако проблемы на стороне предложения быстро не решить, а значит стоимость меди будет расти.ИнвесторуРозничный инвестор имеет возможность вложиться в медь через рынок акций, хотя у такого способа есть свои недостатки, связанные с тем, что, приобретая бумаги, инвестор принимает дополнительные риски, присущие эмитенту.Среди российских компаний единственным публичным производителем металла является "Норникель", который, как ожидается, произведет около 400 тысяч тонн в 2025 году (в сочетании с Быстринским горно-обогатительным комбинатом, входящим в Забайкальский дивизион компании).Мы ожидаем, что по объему производства компания может войти в топ-10 глобальных игроков. Хотя мы не относим "Норникель" к фаворитам на рынке акций, нельзя не отметить, что у компании есть уникальное конкурентное преимущество — это лучшая в отрасли отраслевая база с высоким содержанием металлов в руде, что обеспечивает низкую себестоимость производства и длительный срок отработки месторождений. При этом "Норникель" выступает бенефициаром высоких ценовых уровней на другие металлы кроме меди, например, палладий. Сыграть в пользу Норникеля может и ожидаемое ослабление рубля.Автор - аналитик УК "Первая" Иван Кузнецов

китай

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Иван Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864499767_0:51:843:893_100x100_80_0_0_5067a1a463d6380497db8a2986c0b412.jpg

Иван Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864499767_0:51:843:893_100x100_80_0_0_5067a1a463d6380497db8a2986c0b412.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864499767_0:51:843:893_100x100_80_0_0_5067a1a463d6380497db8a2986c0b412.jpg

мнения аналитиков, рынок, промышленность, норникель, китай, чили, медь