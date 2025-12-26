https://1prime.ru/20251226/mid-865946733.html
Россия укрепила позиции в Африке, заявил МИД
2025-12-26T14:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, сохранила высокую динамику отношений со странами Ближнего Востока, говорится в итогах внешнеполитической деятельности России за 2025 год. "Была сохранена высокая динамика взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Алжиром, Катаром, другими арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки... Россия укрепила свои позиции на Африканском континенте", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
