Россия укрепила позиции в Африке, заявил МИД
Россия укрепила позиции в Африке, заявил МИД
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке, сохранила высокую динамику отношений со странами Ближнего Востока, говорится в итогах внешнеполитической деятельности России за 2025 год. "Была сохранена высокая динамика взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Алжиром, Катаром, другими арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки... Россия укрепила свои позиции на Африканском континенте", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
14:58 26.12.2025
 
Россия укрепила позиции в Африке, заявил МИД

МИД: Россия в 2025 году укрепила свои позиции в Африке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ПолитикаРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКАФРИКАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала