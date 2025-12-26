Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025
Рост ВВП России в ноябре составил 0,1 процента в годовом выражении
Рост ВВП России в ноябре составил 0,1 процента в годовом выражении - 26.12.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России в ноябре составил 0,1 процента в годовом выражении
Рост ВВП России в ноябре составил 0,1% в годовом выражении после увеличения на 1,6% в октябре, за 11 месяцев ВВП вырос на 1%, говорится в обзоре... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре составил 0,1% в годовом выражении после увеличения на 1,6% в октябре, за 11 месяцев ВВП вырос на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1% год к году, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ. В ноябре ВВП превысил уровень прошлого года на 0,1% в годовом выражении после 1,6% год к году в октябре", - говорится в документе. "Частично такая динамика обусловлена календарным фактором – в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года", - указали в министерстве. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2025 году составит 1%. При этом глава министерства Максим Решетников допустил, что темпы роста могут оказаться и чуть ниже 1%.
Новости
19:14 26.12.2025
 
Рост ВВП России в ноябре составил 0,1 процента в годовом выражении

Минэкономразвития: рост ВВП России в ноябре составил 0,1% в годовом выражении

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре составил 0,1% в годовом выражении после увеличения на 1,6% в октябре, за 11 месяцев ВВП вырос на 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1% год к году, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ. В ноябре ВВП превысил уровень прошлого года на 0,1% в годовом выражении после 1,6% год к году в октябре", - говорится в документе.
"Частично такая динамика обусловлена календарным фактором – в ноябре 2025 года было на два рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года", - указали в министерстве.
По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2025 году составит 1%. При этом глава министерства Максим Решетников допустил, что темпы роста могут оказаться и чуть ниже 1%.
