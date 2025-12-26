Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин ожидает восстановления рынка алмазов
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает начала восстановления рынка алмазов в середине 2026 года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Действительно, рынок очень тяжелый. Но в целом надо сказать, что мы не ожидали восстановления в 2025 году, где-то ожидаем, что начнет восстанавливаться где-то только в середине 2026 года", - ответил он на вопрос в интервью радио РБК, ожидается ли улучшение мировой ситуации на рынке алмазов. По словам Моисеева, на алмазный рынок влияет целый ряд факторов, в частности, пошлины США против Индии как крупнейшего центра огранки, что привело к затовариванию у органщиков страны. Кроме того, цены на алмазы в пандемию не показали хорошей динамики, что привело к смещению спроса в Китае от бриллиантов к золоту. "Мировая алмазная промышленность никак не может договориться и начать напоминать девушкам, что их лучшие друзья - это, конечно же, бриллианты. Девушки начали это забывать, надо им об этом снова напомнить", - отметил замминистра. "Алроса" допускает в 2026 году разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них, говорил ранее в декабре начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев в интервью РИА Новости.
16:28 26.12.2025
 
Минфин ожидает восстановления рынка алмазов

Минфин ожидает восстановления рынка алмазов в середине 2026 года

© fotolia.com / fox17
Бриллианты
Бриллианты. Архивное фото
© fotolia.com / fox17
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает начала восстановления рынка алмазов в середине 2026 года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Действительно, рынок очень тяжелый. Но в целом надо сказать, что мы не ожидали восстановления в 2025 году, где-то ожидаем, что начнет восстанавливаться где-то только в середине 2026 года", - ответил он на вопрос в интервью радио РБК, ожидается ли улучшение мировой ситуации на рынке алмазов.
По словам Моисеева, на алмазный рынок влияет целый ряд факторов, в частности, пошлины США против Индии как крупнейшего центра огранки, что привело к затовариванию у органщиков страны. Кроме того, цены на алмазы в пандемию не показали хорошей динамики, что привело к смещению спроса в Китае от бриллиантов к золоту.
"Мировая алмазная промышленность никак не может договориться и начать напоминать девушкам, что их лучшие друзья - это, конечно же, бриллианты. Девушки начали это забывать, надо им об этом снова напомнить", - отметил замминистра.
"Алроса" допускает в 2026 году разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них, говорил ранее в декабре начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев в интервью РИА Новости.
