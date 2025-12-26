https://1prime.ru/20251226/minfin--865949510.html

Минфин ожидает восстановления рынка алмазов

Минфин ожидает восстановления рынка алмазов - 26.12.2025, ПРАЙМ

Минфин ожидает восстановления рынка алмазов

Минфин РФ ожидает начала восстановления рынка алмазов в середине 2026 года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T16:28+0300

2025-12-26T16:28+0300

2025-12-26T16:28+0300

экономика

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76422/34/764223496_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_71bc40e1c0cfcb3f85f5eb50717e2e46.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает начала восстановления рынка алмазов в середине 2026 года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Действительно, рынок очень тяжелый. Но в целом надо сказать, что мы не ожидали восстановления в 2025 году, где-то ожидаем, что начнет восстанавливаться где-то только в середине 2026 года", - ответил он на вопрос в интервью радио РБК, ожидается ли улучшение мировой ситуации на рынке алмазов. По словам Моисеева, на алмазный рынок влияет целый ряд факторов, в частности, пошлины США против Индии как крупнейшего центра огранки, что привело к затовариванию у органщиков страны. Кроме того, цены на алмазы в пандемию не показали хорошей динамики, что привело к смещению спроса в Китае от бриллиантов к золоту. "Мировая алмазная промышленность никак не может договориться и начать напоминать девушкам, что их лучшие друзья - это, конечно же, бриллианты. Девушки начали это забывать, надо им об этом снова напомнить", - отметил замминистра. "Алроса" допускает в 2026 году разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них, говорил ранее в декабре начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев в интервью РИА Новости.

https://1prime.ru/20251224/alrosa-865861626.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин