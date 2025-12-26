Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин решил продать ЮГК вместе с активами - 26.12.2025
Минфин решил продать ЮГК вместе с активами
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов России решило продать ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) немного позже, но оценив все его активы - их много и лучше их продавать вместе, а не по отдельности, заявил замминистра Алексей Моисеев. "Актив оказался намного сложнее. Мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, который включает в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей. Плюс там есть и сельхозбизнес, там даже виноделие какое-то присутствует", - сказал он в интервью радио РБК. "В целом набор активов довольно сложный. Можно было бы сказать - давайте продадим золотой бизнес и потом будем разбираться, но мы на это не согласны. Лучше мы немножко подождем, все это вместе структурируем и оценим, мы будем продавать вместе, чем потом будем с руки Росимущества разбираться с этими неконтрольными пакетами винодельни", - отметил Моисеев. Моисеев также прокомментировал ситуацию по оферте миноритариям ЮГК. "Подтверждаю позицию Росимущества – Бюджетный кодекс не предусматривает такой расход как обязательная оферта. Это невозможно сделать просто за счет бюджетных средств. Поэтому в любом случае какой-то закон надо менять", - сказал Моисеев. Как он пояснил, если поддержать позицию Минфина и Росимущества, то менять надо один закон, а если поддержать позицию Центрального банка, то надо менять Бюджетный кодекс. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении. В октябре Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует. Как позднее сообщил Минфин РФ, министерство находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК.
16:43 26.12.2025
 
Минфин решил продать ЮГК вместе с активами

Моисеев: лучше продать ЮГК немного позже, но оценив все его активы

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов России решило продать ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) немного позже, но оценив все его активы - их много и лучше их продавать вместе, а не по отдельности, заявил замминистра Алексей Моисеев.
"Актив оказался намного сложнее. Мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов, который включает в себя очень тяжелые активы, связанные с угледобычей. Плюс там есть и сельхозбизнес, там даже виноделие какое-то присутствует", - сказал он в интервью радио РБК.
"В целом набор активов довольно сложный. Можно было бы сказать - давайте продадим золотой бизнес и потом будем разбираться, но мы на это не согласны. Лучше мы немножко подождем, все это вместе структурируем и оценим, мы будем продавать вместе, чем потом будем с руки Росимущества разбираться с этими неконтрольными пакетами винодельни", - отметил Моисеев.
Моисеев также прокомментировал ситуацию по оферте миноритариям ЮГК. "Подтверждаю позицию Росимущества – Бюджетный кодекс не предусматривает такой расход как обязательная оферта. Это невозможно сделать просто за счет бюджетных средств. Поэтому в любом случае какой-то закон надо менять", - сказал Моисеев.
Как он пояснил, если поддержать позицию Минфина и Росимущества, то менять надо один закон, а если поддержать позицию Центрального банка, то надо менять Бюджетный кодекс.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении.
В октябре Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует.
Как позднее сообщил Минфин РФ, министерство находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК.
