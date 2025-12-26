Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России
Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается", - сказал он в интервью радио РБК. Он отметил активное снижение инфляции в России, а также то, что финансовая отрасль выглядит здоровой и стабильной. По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
финансы, банки, рф, алексей моисеев, владимир путин, росстат
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Алексей Моисеев, Владимир Путин, Росстат
15:56 26.12.2025
 
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается", - сказал он в интервью радио РБК.
Он отметил активное снижение инфляции в России, а также то, что финансовая отрасль выглядит здоровой и стабильной.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Алексей Моисеев, Владимир Путин, Росстат
 
 
