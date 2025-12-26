https://1prime.ru/20251226/minfin-865948190.html
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России - 26.12.2025, ПРАЙМ
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России
Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T15:56+0300
2025-12-26T15:56+0300
2025-12-26T15:56+0300
экономика
финансы
банки
рф
алексей моисеев
владимир путин
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9cafc67646a4d6818ccba9195f32245.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается", - сказал он в интервью радио РБК. Он отметил активное снижение инфляции в России, а также то, что финансовая отрасль выглядит здоровой и стабильной. По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
https://1prime.ru/20251226/potanin-865936160.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861995825_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_351cf012303d0e9f447aab2a8a39d147.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, алексей моисеев, владимир путин, росстат
Экономика, Финансы, Банки, РФ, Алексей Моисеев, Владимир Путин, Росстат
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России
Моисеев: никаких кризисов в России не предвещается