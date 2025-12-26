https://1prime.ru/20251226/minfin-865948190.html

Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России

Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России - 26.12.2025, ПРАЙМ

Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России

Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

экономика

финансы

банки

рф

алексей моисеев

владимир путин

росстат

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается", - сказал он в интервью радио РБК. Он отметил активное снижение инфляции в России, а также то, что финансовая отрасль выглядит здоровой и стабильной. По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.

рф

