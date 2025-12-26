https://1prime.ru/20251226/minfin-865948356.html

В Минфине оценили динамику курса рубля

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Динамика курса рубля по мере снижения ключевой ставки несколько поменяется, но никаких драматичных колебаний не ожидается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "По мере того, как зеркалирование подойдет к концу, и по мере реализации тренда на снижение ставки, я думаю, что динамика валюты несколько поменяется, но драматического изменения ждать не стоит", - сказал он в интервью радио РБК. Курс юаня на Мосбирже за 2025 год (по состоянию на 25 декабря) упал на 2,67 рубля - до 11,04 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – в середине января и составил 13,998 рубля. После этого юань дешевел полгода практически без перерывов и в июне стоил 10,78 рубля. После этого была вялая коррекция в район 12,05 рубля – в сентябре. Завершение года валюта КНР провела в снижении и даже обновила минимум года, упав в декабре до 10,62 рубля. Такого низкого курса, впрочем, не отмечалось с февраля 2023 года. Официальные курсы ЦБ РФ для доллара и евро двигались аналогично: валюта США почти за год (по состоянию на 26 декабря) подешевела на 23,8 рубля (-23,4%) - до 77,88 рубля, единая европейская - на 14,21 рубля (-13,4%), до 91,89 рубля.

