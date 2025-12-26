Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине оценили динамику курса рубля
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Динамика курса рубля по мере снижения ключевой ставки несколько поменяется, но никаких драматичных колебаний не ожидается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "По мере того, как зеркалирование подойдет к концу, и по мере реализации тренда на снижение ставки, я думаю, что динамика валюты несколько поменяется, но драматического изменения ждать не стоит", - сказал он в интервью радио РБК. Курс юаня на Мосбирже за 2025 год (по состоянию на 25 декабря) упал на 2,67 рубля - до 11,04 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – в середине января и составил 13,998 рубля. После этого юань дешевел полгода практически без перерывов и в июне стоил 10,78 рубля. После этого была вялая коррекция в район 12,05 рубля – в сентябре. Завершение года валюта КНР провела в снижении и даже обновила минимум года, упав в декабре до 10,62 рубля. Такого низкого курса, впрочем, не отмечалось с февраля 2023 года. Официальные курсы ЦБ РФ для доллара и евро двигались аналогично: валюта США почти за год (по состоянию на 26 декабря) подешевела на 23,8 рубля (-23,4%) - до 77,88 рубля, единая европейская - на 14,21 рубля (-13,4%), до 91,89 рубля.
рынок, китай, рф, сша, алексей моисеев
16:05 26.12.2025
 
В Минфине оценили динамику курса рубля

Минфин не ждет резких колебаний курса рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Динамика курса рубля по мере снижения ключевой ставки несколько поменяется, но никаких драматичных колебаний не ожидается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"По мере того, как зеркалирование подойдет к концу, и по мере реализации тренда на снижение ставки, я думаю, что динамика валюты несколько поменяется, но драматического изменения ждать не стоит", - сказал он в интервью радио РБК.
Курс юаня на Мосбирже за 2025 год (по состоянию на 25 декабря) упал на 2,67 рубля - до 11,04 рубля. При этом максимум курса отмечался в самом начале года – в середине января и составил 13,998 рубля. После этого юань дешевел полгода практически без перерывов и в июне стоил 10,78 рубля.
После этого была вялая коррекция в район 12,05 рубля – в сентябре. Завершение года валюта КНР провела в снижении и даже обновила минимум года, упав в декабре до 10,62 рубля. Такого низкого курса, впрочем, не отмечалось с февраля 2023 года.
Официальные курсы ЦБ РФ для доллара и евро двигались аналогично: валюта США почти за год (по состоянию на 26 декабря) подешевела на 23,8 рубля (-23,4%) - до 77,88 рубля, единая европейская - на 14,21 рубля (-13,4%), до 91,89 рубля.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Замглавы Минфина оценил риски финансовой системы в России
