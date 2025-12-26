Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о дивидендах от госкомпаний - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/minfin-865950792.html
Минфин рассказал о дивидендах от госкомпаний
Минфин рассказал о дивидендах от госкомпаний - 26.12.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал о дивидендах от госкомпаний
Российский бюджет по итогам текущего года получит более 1,1 триллиона рублей дивидендов от госкомпаний, половина этой суммы поступит от Сбербанка и ВТБ, сообщил | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:28+0300
2025-12-26T17:28+0300
экономика
финансы
алексей моисеев
втб
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский бюджет по итогам текущего года получит более 1,1 триллиона рублей дивидендов от госкомпаний, половина этой суммы поступит от Сбербанка и ВТБ, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. "По итогам этого года мы получим чуть больше 1 триллиона 100 миллиардов рублей в дивидендах. Действительно, половина из этого – это Сбер и ВТБ", - сказал он в интервью радио РБК. Сбербанк в текущем году выплатил рекордные дивиденды на 786,9 миллиарда рублей из которых половина, или 393,5 миллиарда рублей ушло в бюджет. В то же время ВТБ выплатил своим акционерам 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по привилегированным. Государству принадлежит контрольный пакет акций банка, в том числе весь пакет "префов".
https://1prime.ru/20251226/minfin--865949711.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, алексей моисеев, втб, сбербанк
Экономика, Финансы, Алексей Моисеев, ВТБ, Сбербанк
17:28 26.12.2025
 
Минфин рассказал о дивидендах от госкомпаний

Минфин: бюджет получит более 1,1 триллиона рублей дивидендов от госкомпаний

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский бюджет по итогам текущего года получит более 1,1 триллиона рублей дивидендов от госкомпаний, половина этой суммы поступит от Сбербанка и ВТБ, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"По итогам этого года мы получим чуть больше 1 триллиона 100 миллиардов рублей в дивидендах. Действительно, половина из этого – это Сбер и ВТБ", - сказал он в интервью радио РБК.
Сбербанк в текущем году выплатил рекордные дивиденды на 786,9 миллиарда рублей из которых половина, или 393,5 миллиарда рублей ушло в бюджет.
В то же время ВТБ выплатил своим акционерам 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по привилегированным. Государству принадлежит контрольный пакет акций банка, в том числе весь пакет "префов".
#Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Минфин решил продать ЮГК вместе с активами
16:43
 
ЭкономикаФинансыАлексей МоисеевВТБСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала