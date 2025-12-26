https://1prime.ru/20251226/minfin-865950792.html
Минфин рассказал о дивидендах от госкомпаний
экономика
финансы
алексей моисеев
втб
сбербанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский бюджет по итогам текущего года получит более 1,1 триллиона рублей дивидендов от госкомпаний, половина этой суммы поступит от Сбербанка и ВТБ, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. "По итогам этого года мы получим чуть больше 1 триллиона 100 миллиардов рублей в дивидендах. Действительно, половина из этого – это Сбер и ВТБ", - сказал он в интервью радио РБК. Сбербанк в текущем году выплатил рекордные дивиденды на 786,9 миллиарда рублей из которых половина, или 393,5 миллиарда рублей ушло в бюджет. В то же время ВТБ выплатил своим акционерам 275,75 миллиарда рублей: 137,4 миллиарда по обыкновенным акциям и 138,4 миллиарда по привилегированным. Государству принадлежит контрольный пакет акций банка, в том числе весь пакет "префов".
