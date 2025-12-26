Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02:56 26.12.2025 (обновлено: 03:43 26.12.2025)
 
Минпромторг ведет работу по изменению механизма параллельного импорта

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минпромторг РФ ведет работу по изменению механизма параллельного импорта, планирует иначе подходить к формированию перечня товаров, доступных к ввозу без разрешения производителя, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минпромторгом России ведется работа по переформатированию подхода к перечню товаров, в отношении которых действует режим параллельного импорта. Так, предлагается учитывать в перечне, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, также номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Это позволит распространить параллельный импорт, к примеру, на графические или комбинированные товарные знаки", - пояснили в министерстве.
В Минпромторге добавили, что механизм параллельного импорта был введен как временная антикризисная мера. Его дальнейшее применение будет зависеть как от российского промышленного потенциала, так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции.
В середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
 
ЭкономикаРОССИЯРФЗАПАДВладимир ПутинМинпромторг
 
 
