https://1prime.ru/20251226/minstroj-865925806.html

В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах

В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах - 26.12.2025, ПРАЙМ

В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах

Размещение елок и других праздничных украшений в подъездах домов в России не считается порчей жилья, следует из ответы замглавы Минстроя Алексея Ересько на имя... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T00:16+0300

2025-12-26T00:16+0300

2025-12-26T00:16+0300

недвижимость

бизнес

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865925806.jpg?1766697371

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Размещение елок и других праздничных украшений в подъездах домов в России не считается порчей жилья, следует из ответы замглавы Минстроя Алексея Ересько на имя депутата Госдумы Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Ранее депутат предложил ввести мораторий на штрафы за нарушения требований пожарной безопасности при размещении в подъездах домов елок и гирлянд в течение новогодних праздников. "Установка новогодней елки и других праздничных украшений в подъезде многоквартирного дома не относится к порче либо использованию жилого помещений, самовольной перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме", - написал замминистра, отметив, что в то же время предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Он также напомнил, что, согласно законодательству, установлена общедолевая собственность владельцев помещений в многоквартирном доме на общее имущество. Распоряжение таким имуществом осуществляется по соглашению всех участников, а органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников. "Таким образом, решение о пользовании общим имуществом принимается в соответствии с решением общего собрания собственников в многоквартирном доме", - написал Ересько, добавив, что идея о новом правовом регулировании не была подкреплена статистическими данными.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, госдума