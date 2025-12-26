Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах - 26.12.2025
В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах
В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах
Размещение елок и других праздничных украшений в подъездах домов в России не считается порчей жилья, следует из ответы замглавы Минстроя Алексея Ересько на имя... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Размещение елок и других праздничных украшений в подъездах домов в России не считается порчей жилья, следует из ответы замглавы Минстроя Алексея Ересько на имя депутата Госдумы Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость. Ранее депутат предложил ввести мораторий на штрафы за нарушения требований пожарной безопасности при размещении в подъездах домов елок и гирлянд в течение новогодних праздников. "Установка новогодней елки и других праздничных украшений в подъезде многоквартирного дома не относится к порче либо использованию жилого помещений, самовольной перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме", - написал замминистра, отметив, что в то же время предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Он также напомнил, что, согласно законодательству, установлена общедолевая собственность владельцев помещений в многоквартирном доме на общее имущество. Распоряжение таким имуществом осуществляется по соглашению всех участников, а органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников. "Таким образом, решение о пользовании общим имуществом принимается в соответствии с решением общего собрания собственников в многоквартирном доме", - написал Ересько, добавив, что идея о новом правовом регулировании не была подкреплена статистическими данными.
В Минстрое ответили на вопрос о штрафах за размещение елок в подъездах

Минстрой: размещение елок в подъездах домов не считается порчей жилья

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Размещение елок и других праздничных украшений в подъездах домов в России не считается порчей жилья, следует из ответы замглавы Минстроя Алексея Ересько на имя депутата Госдумы Михаила Делягина, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.
Ранее депутат предложил ввести мораторий на штрафы за нарушения требований пожарной безопасности при размещении в подъездах домов елок и гирлянд в течение новогодних праздников.
"Установка новогодней елки и других праздничных украшений в подъезде многоквартирного дома не относится к порче либо использованию жилого помещений, самовольной перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирном доме", - написал замминистра, отметив, что в то же время предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
Он также напомнил, что, согласно законодательству, установлена общедолевая собственность владельцев помещений в многоквартирном доме на общее имущество. Распоряжение таким имуществом осуществляется по соглашению всех участников, а органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников.
"Таким образом, решение о пользовании общим имуществом принимается в соответствии с решением общего собрания собственников в многоквартирном доме", - написал Ересько, добавив, что идея о новом правовом регулировании не была подкреплена статистическими данными.
 
