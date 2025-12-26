https://1prime.ru/20251226/minvostokrazvitiya-865951127.html

Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике

Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике - 26.12.2025, ПРАЙМ

Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике

Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T17:33+0300

2025-12-26T17:33+0300

2025-12-26T17:33+0300

экономика

россия

арктика

дальний восток

алексей чекунков

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_def534b3611e2b4ad282ad9a99f21c91.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. "Запущены более 1,3 тысячи новых предприятий, а всего стартовали 3 тысячи проектов. Инвесторы поверили в Дальний Восток, инвесторы поверили в Арктику. За пять лет развития Арктики тысячи новых инвестиционных проектов запущено", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".

https://1prime.ru/20251222/arktika-865799437.html

арктика

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития