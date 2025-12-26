https://1prime.ru/20251226/minvostokrazvitiya-865951127.html
Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике
2025-12-26T17:33+0300
экономика
россия
арктика
дальний восток
алексей чекунков
минвостокразвития
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. "Запущены более 1,3 тысячи новых предприятий, а всего стартовали 3 тысячи проектов. Инвесторы поверили в Дальний Восток, инвесторы поверили в Арктику. За пять лет развития Арктики тысячи новых инвестиционных проектов запущено", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
арктика
дальний восток
