Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/minvostokrazvitiya-865951127.html
Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике
Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике - 26.12.2025, ПРАЙМ
Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике
Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:33+0300
2025-12-26T17:33+0300
экономика
россия
арктика
дальний восток
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_def534b3611e2b4ad282ad9a99f21c91.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. "Запущены более 1,3 тысячи новых предприятий, а всего стартовали 3 тысячи проектов. Инвесторы поверили в Дальний Восток, инвесторы поверили в Арктику. За пять лет развития Арктики тысячи новых инвестиционных проектов запущено", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20251222/arktika-865799437.html
арктика
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/38/834583880_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_8b7a37071796d29602bf372f7a3895eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
17:33 26.12.2025
 
Глава Минвостокразвития рассказал об интересе инвесторов к Арктике

Чекунков: инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Алексей Чекунков. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инвесторы поверили в Дальний Восток и Арктику, где запущено более 1,3 тысячи новых предприятий, сообщил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
"Запущены более 1,3 тысячи новых предприятий, а всего стартовали 3 тысячи проектов. Инвесторы поверили в Дальний Восток, инвесторы поверили в Арктику. За пять лет развития Арктики тысячи новых инвестиционных проектов запущено", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике
22 декабря, 12:55
 
ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАДальний ВостокАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала