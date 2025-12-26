https://1prime.ru/20251226/mishustin-865937383.html

Мишустин отметил работу Россельхознадзора в сфере земельного контроля

Мишустин отметил работу Россельхознадзора в сфере земельного контроля - 26.12.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил работу Россельхознадзора в сфере земельного контроля

26.12.2025

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность работы Россельхознадзора в сфере земельного контроля, ее результаты открывают новые возможности для отечественного агробизнеса. В пятницу Мишустин провел встречу с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. "Очень значимая тема, которой мы придаем большое значение, - это земли сельхозназначения. Фактически, тот самый земельный контроль, контроль за использованием земли, категория ее, вид разрешенного использования, осуществляет в том числе и ваша служба. То, что касается и применения таких земель для агропромышленного комплекса. Результаты вашей работы очень важны. В первую очередь - это новые возможности для отечественного агробизнеса", - сказал Мишустин. Кроме того, Мишустин отметил важность риск-ориентированного подхода в работе ведомства, поскольку скорость обнаружения проблем крайне важна. Ведомство также является важным в системе федеральных органов исполнительной власти в целом. "Надзор за исполнением регуляторных норм очень важен для развития в целом агропромышленного комплекса, для продовольственной безопасности и многих других функций. Все это говорит о том, что у вашей службы очень ответственные задачи, и связаны они, в первую очередь, с обеспечением благополучия наших граждан, с их здоровьем, и, как отмечал глава государства, оценивая деятельность ведомства, что здесь важна скорость обнаружения проблемы и очень быстрое реагирование", - подчеркнул Мишустин.

рф

2025

Новости

