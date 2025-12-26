https://1prime.ru/20251226/mosbirzha-865935397.html

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы - 26.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию последнего рабочего дня последней полной недели года ростом, следует из данных Московской биржи. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T10:20+0300

2025-12-26T10:20+0300

2025-12-26T10:20+0300

экономика

рынок

акции

торги

евгений локтюхов

мосбиржа

норникель

м.видео

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию последнего рабочего дня последней полной недели года ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.14 мск увеличивается на 0,9% относительно предыдущего закрытия - до 2 738,49 пункта. В лидерах роста стоимости — акции "СПБ биржи" (+3,12%), "Соллерса" (+3,10%), ВК (+2,00%), "Самолета" (+1,99%), "Норникеля" (+1,59%). В лидерах снижения капитализации — бумаги "М. Видео" (−0,51%), "Инарктики" (−0,28%), "Мосэнерго" (−0,24%), "Акрона" (−0,03%), "Абрау-Дюрсо" (−0,35%). "Рынок вошел в режим ожидания Нового года, и без ярких новостей вряд ли стоит ожидать сильного направленного движения в последние дни года. Однако текущие уровни по индексу в целом и "идейным" бумагам в отсутствие новостного негатива выглядят все-таки низковато с конъюнктурной точки зрения", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ждем, что сегодня индекс Мосбиржи будет тяготеть к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 2700-2750 пунктов", - добавляет он. "На следующей неделе мы ожидаем сохранения пониженной волатильности на рынке и постепенного снижения торговых оборотов перед праздниками. Для индекса Мосбиржи ключевой задачей будет удержание позиций выше уровня 2700 п... Рынок, скорее всего, уйдет на новогодние каникулы в режиме спокойной консолидации", - заключает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20251226/kurs--865934420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, евгений локтюхов, мосбиржа, норникель, м.видео