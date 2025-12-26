Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-26T00:28+0300
2025-12-26T00:28+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем на два часа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные онлайн-табло. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал, что в столице в четверг вечером ожидаются снегопад и метели. Задержки наблюдаются во всех аэропортах московского авиаузла. При этом представитель аэропорта "Жуковский", в котором на вылет задерживаются четыре рейса, сообщил РИА Новости, что задержки не связаны с погодными условиями. "Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета... Нарушений расписания из-за погодных условий нет", - отметил он.
00:28 26.12.2025
 
В аэропортах Москвы и Подмосковья задерживаются более 50 рейсов

Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья из-за метели

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем на два часа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные онлайн-табло.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал, что в столице в четверг вечером ожидаются снегопад и метели.
Задержки наблюдаются во всех аэропортах московского авиаузла. При этом представитель аэропорта "Жуковский", в котором на вылет задерживаются четыре рейса, сообщил РИА Новости, что задержки не связаны с погодными условиями.
"Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета... Нарушений расписания из-за погодных условий нет", - отметил он.
 
Заголовок открываемого материала