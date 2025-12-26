https://1prime.ru/20251226/moskva-865925955.html

В аэропортах Москвы и Подмосковья задерживаются более 50 рейсов

В аэропортах Москвы и Подмосковья задерживаются более 50 рейсов - 26.12.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Москвы и Подмосковья задерживаются более 50 рейсов

Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T00:28+0300

2025-12-26T00:28+0300

2025-12-26T00:28+0300

бизнес

москва

московская область

подмосковье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865925955.jpg?1766698096

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем на два часа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные онлайн-табло. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал, что в столице в четверг вечером ожидаются снегопад и метели. Задержки наблюдаются во всех аэропортах московского авиаузла. При этом представитель аэропорта "Жуковский", в котором на вылет задерживаются четыре рейса, сообщил РИА Новости, что задержки не связаны с погодными условиями. "Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета... Нарушений расписания из-за погодных условий нет", - отметил он.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, московская область, подмосковье