МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут работать в Москве с 1 января, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.
"С 1 января в Москве будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Эта мера носит взвешенный и обоснованный характер. Индексация тарифов на эвакуацию автомобилей — обычная практика. Стоимость корректируют из-за роста фактических расходов на перемещение и хранение машин", - рассказала Цветкова.
Она отметила, что город идет нарушителям навстречу и сохраняет льготы. Например, первые сутки авто находится на спецстоянке бесплатно, а перемещение и хранение можно оплатить со скидкой 25% до момента получения транспортного средства.
"Корректировка тарифов — это необходимый шаг для компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляционных процессов. При этом важно подчеркнуть: с 2011 года индексация тарифов в Москве остается ниже уровня инфляции", - рассказала депутат.
Она подчеркнула, что все средства, полученные от индексации, возвращаются в транспортную систему города, в частности, они направляются на обновление инфраструктуры и подвижного состава.
