https://1prime.ru/20251226/moskva-865927807.html

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут работать в Москве с 1 января

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут работать в Москве с 1 января - 26.12.2025, ПРАЙМ

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут работать в Москве с 1 января

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут работать в Москве с 1 января, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T03:20+0300

2025-12-26T03:20+0300

2025-12-26T03:20+0300

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865927807.jpg?1766708424

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут работать в Москве с 1 января, сообщила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова. "С 1 января в Москве будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Эта мера носит взвешенный и обоснованный характер. Индексация тарифов на эвакуацию автомобилей — обычная практика. Стоимость корректируют из-за роста фактических расходов на перемещение и хранение машин", - рассказала Цветкова. Она отметила, что город идет нарушителям навстречу и сохраняет льготы. Например, первые сутки авто находится на спецстоянке бесплатно, а перемещение и хранение можно оплатить со скидкой 25% до момента получения транспортного средства. "Корректировка тарифов — это необходимый шаг для компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляционных процессов. При этом важно подчеркнуть: с 2011 года индексация тарифов в Москве остается ниже уровня инфляции", - рассказала депутат. Она подчеркнула, что все средства, полученные от индексации, возвращаются в транспортную систему города, в частности, они направляются на обновление инфраструктуры и подвижного состава.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва