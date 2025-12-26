Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве скорректируют парковочные тарифы на ряде улиц - 26.12.2025
В Москве скорректируют парковочные тарифы на ряде улиц
В Москве скорректируют парковочные тарифы на ряде улиц - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Москве скорректируют парковочные тарифы на ряде улиц
Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы со 2 января, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T21:39+0300
2025-12-26T21:39+0300
бизнес
москва
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы со 2 января, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Со 2 января 2026 года в Москве будут точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц. На 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевеет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Дептрансе отметили, что на подавляющем большинстве участков с платными парковками – 89% улиц – тарифы останутся прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности. "Корректировка тарифов позволит освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получат еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее", - добавили в ведомстве.
москва
Новости
ru-RU
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
21:39 26.12.2025
 
В Москве скорректируют парковочные тарифы на ряде улиц

Дептранс Москвы: со 2 января парковочные тарифы скорректируют на ряде улиц

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Парковочные тарифы будут скорректированы на ряде улиц Москвы со 2 января, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Со 2 января 2026 года в Москве будут точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц. На 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевеет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Дептрансе отметили, что на подавляющем большинстве участков с платными парковками – 89% улиц – тарифы останутся прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.
"Корректировка тарифов позволит освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получат еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее", - добавили в ведомстве.
