Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/nilov-865939279.html
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели
Идея перехода на шестидневную рабочую неделю в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не обсуждается, заявил РИА Новости глава... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T11:55+0300
2025-12-26T11:55+0300
экономика
россия
общество
геннадий онищенко
госдума
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Идея перехода на шестидневную рабочую неделю в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не обсуждается, заявил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что в России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, и на здоровье граждан это никак не скажется. "Вообще в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта по этой теме нет. Есть законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов в день, о сокращении рабочей пятницы, о сокращении для отдельных категорий: для многодетных, для одиночек и так далее", - сказал Нилов. Он также отметил, что вводить шестидневную рабочую неделю в России нельзя. "Это, конечно, является нагрузкой на организм. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет влиять положительно на демографию, это будет влиять положительно на то, чтобы люди меньше болели", - добавил депутат.
https://1prime.ru/20251220/zarplata-865740395.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , геннадий онищенко, госдума, ран
Экономика, РОССИЯ, Общество , Геннадий Онищенко, Госдума, РАН
11:55 26.12.2025
 
В Госдуме ответили на вопрос о введении шестидневной рабочей недели

Нилов: введение 6-дневной рабочей недели в России не обсуждается

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Идея перехода на шестидневную рабочую неделю в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не обсуждается, заявил РИА Новости глава комитета Ярослав Нилов.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что в России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, и на здоровье граждан это никак не скажется.
"Вообще в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта по этой теме нет. Есть законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов в день, о сокращении рабочей пятницы, о сокращении для отдельных категорий: для многодетных, для одиночек и так далее", - сказал Нилов.
Он также отметил, что вводить шестидневную рабочую неделю в России нельзя.
"Это, конечно, является нагрузкой на организм. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет влиять положительно на демографию, это будет влиять положительно на то, чтобы люди меньше болели", - добавил депутат.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Названы регионы с самым быстрым ростом средних зарплат
20 декабря, 08:24
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГеннадий ОнищенкоГосдумаРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала