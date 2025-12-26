https://1prime.ru/20251226/oplata-865926036.html

Бесконтактная оплата проезда по геолокации должна заработать в 250 городах

Бесконтактная оплата проезда по геолокации должна заработать в 250 городах

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года. Ранее в четверг правительство РФ утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. "Проекты… "Зеленый цифровой коридор пассажира"… Результаты проекта… расширение способов и географии применения бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте", - говорится в приложении к документу. Так, согласно целевым показателям проекта, обозначенным в документе, оплата по геолокации в 2026 году должна заработать в 15 городах, а к 2030 году - в 250 городах. Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также на пригородных электропоездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда.

