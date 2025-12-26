https://1prime.ru/20251226/oplata-865926036.html
Бесконтактная оплата проезда по геолокации должна заработать в 250 городах
Бесконтактная оплата проезда по геолокации должна заработать в 250 городах - 26.12.2025, ПРАЙМ
Бесконтактная оплата проезда по геолокации должна заработать в 250 городах
Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости, изучив... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T00:46+0300
2025-12-26T00:46+0300
2025-12-26T00:46+0300
бизнес
россия
экономика
казань
нижний новгород
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865926036.jpg?1766699179
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.
Ранее в четверг правительство РФ утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
"Проекты… "Зеленый цифровой коридор пассажира"… Результаты проекта… расширение способов и географии применения бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте", - говорится в приложении к документу.
Так, согласно целевым показателям проекта, обозначенным в документе, оплата по геолокации в 2026 году должна заработать в 15 городах, а к 2030 году - в 250 городах.
Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также на пригородных электропоездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда.
казань
нижний новгород
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, казань, нижний новгород, рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КАЗАНЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ
Бесконтактная оплата проезда по геолокации должна заработать в 250 городах
Бесконтактная оплата проезда по геолокации к 2030 году должна заработать в 250 городах
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.
Ранее в четверг правительство РФ утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
"Проекты… "Зеленый цифровой коридор пассажира"… Результаты проекта… расширение способов и географии применения бесконтактной оплаты проезда на общественном транспорте", - говорится в приложении к документу.
Так, согласно целевым показателям проекта, обозначенным в документе, оплата по геолокации в 2026 году должна заработать в 15 городах, а к 2030 году - в 250 городах.
Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Идет тестирование в Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также на пригородных электропоездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда.