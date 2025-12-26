https://1prime.ru/20251226/opros-865927713.html

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на Новый год

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на Новый год - 26.12.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на Новый год

Почти 60 тысяч рублей в среднем планируют потратить россияне во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч - на новогодний стол, следует из опроса... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T03:02+0300

2025-12-26T03:02+0300

2025-12-26T03:02+0300

бизнес

общество

экономика

вциом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865927713.jpg?1766707340

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Почти 60 тысяч рублей в среднем планируют потратить россияне во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч - на новогодний стол, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. В среднем во время празднования Нового года россияне планируют потратить 59 тысяч 824 рубля, из них 12 тысяч 947 рублей - на новогодний стол, 21 тысячу 635 рублей - на подарки близким, 24 тысячи 242 рубля - на елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов. В 2024 году опрошенные в среднем планировали потратить 62 тысячи 655 рублей на новогодние праздники, в 2020 году планируемые средние траты составляли 13 тысяч 245 рублей. Почти четверть (24%) респондентов в новогодние и рождественские каникулы собираются ходить в гости, по 19% россиян ответили, что они будут работать и гулять на природе, 17% планируют кататься на коньках, на лыжах, санках, 15% - сходить в театр, на концерт, в кино. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , вциом