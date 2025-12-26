https://1prime.ru/20251226/peskov-865945970.html

Песков назвал темы встречи Путина с бизнесменами

2025-12-26T14:41+0300

политика

россия

мировая экономика

украина

рф

запад

владимир путин

дмитрий песков

запорожская аэс

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Тематика обсуждений, которые ведутся в СМИ вокруг урегулирования на Украине, обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, они упоминались. Не очень широко представлены эти темы на разный лад, поэтому эти темы упоминались", - сказал Песков журналистам на вопрос об обсуждении на встрече Путина с представителями бизнеса темы обмена территориями с Украиной и совместного управления Запорожской АЭС с американцами.

украина

рф

запад

2025

Новости

россия, мировая экономика, украина, рф, запад, владимир путин, дмитрий песков, запорожская аэс