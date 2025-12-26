https://1prime.ru/20251226/peterburg-865927360.html

В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов

В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов - 26.12.2025, ПРАЙМ

В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T02:20+0300

2025-12-26T02:20+0300

2025-12-26T02:20+0300

бизнес

экономика

россия

санкт-петербург

ленинградская область

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865927360.jpg?1766704804

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения Петербурга. "С 1 января 2026 года для Санкт-Петербурга и Ленинградской области устанавливается единая стоимость патента – 8 000 рублей в месяц", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Как пояснили в комитете по труду и занятости, согласно статье 227.1 Налогового кодекса РФ, фиксированный ежемесячный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в России на основании патентов, установлен в размере 1,2 тысячи рублей в месяц. Этот показатель индексируется на коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития РФ, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который устанавливается законами соответствующих регионов. В настоящее время стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 6 тысяч рублей в месяц.

санкт-петербург

ленинградская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, ленинградская область, рф