https://1prime.ru/20251226/peterburg-865927360.html
В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов
В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T02:20+0300
2025-12-26T02:20+0300
2025-12-26T02:20+0300
бизнес
экономика
россия
санкт-петербург
ленинградская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865927360.jpg?1766704804
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения Петербурга.
"С 1 января 2026 года для Санкт-Петербурга и Ленинградской области устанавливается единая стоимость патента – 8 000 рублей в месяц", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Как пояснили в комитете по труду и занятости, согласно статье 227.1 Налогового кодекса РФ, фиксированный ежемесячный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в России на основании патентов, установлен в размере 1,2 тысячи рублей в месяц.
Этот показатель индексируется на коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития РФ, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который устанавливается законами соответствующих регионов.
В настоящее время стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 6 тысяч рублей в месяц.
санкт-петербург
ленинградская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, ленинградская область, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, РФ
В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для мигрантов
В Петербурге и Ленобласти установили единую стоимость патента для трудовых мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения Петербурга.
"С 1 января 2026 года для Санкт-Петербурга и Ленинградской области устанавливается единая стоимость патента – 8 000 рублей в месяц", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Как пояснили в комитете по труду и занятости, согласно статье 227.1 Налогового кодекса РФ, фиксированный ежемесячный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в России на основании патентов, установлен в размере 1,2 тысячи рублей в месяц.
Этот показатель индексируется на коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития РФ, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который устанавливается законами соответствующих регионов.
В настоящее время стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 6 тысяч рублей в месяц.