Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Постоянная война". СМИ обратили внимание на пункт мирного плана Зеленского - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/plan-865950174.html
"Постоянная война". СМИ обратили внимание на пункт мирного плана Зеленского
"Постоянная война". СМИ обратили внимание на пункт мирного плана Зеленского - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Постоянная война". СМИ обратили внимание на пункт мирного плана Зеленского
Пункт о численности ВСУ в плане Владимира Зеленского по завершению конфликта говорит о постоянной войне с Россией, пишет Steigan. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:08+0300
2025-12-26T17:08+0300
мировая экономика
сша
киев
харьковская область
общество
кирилл дмитриев
дмитрий песков
владимир зеленский
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пункт о численности ВСУ в плане Владимира Зеленского по завершению конфликта говорит о постоянной войне с Россией, пишет Steigan."Серьезную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны", — говорится в публикации.Обозреватель полагает, что из-за этого пункта план Зеленского скорее напоминает тактическую маневренность, нежели действительное стремление к миру.В среду ряд новостных агентств сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования во время разговора с украинскими репортерами. В списке предложений — отказ Киева выводить войска с территорий под российским контролем, в то время как России предложено покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Украина стремится взять под контроль Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не будет давать комментарии по информации, которую специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по вопросу украинского урегулирования. Песков подчеркнул, что обсуждать возможности урегулирования через средства массовой информации нерационально.Он выделил, что Москва определит свою позицию по вопросу урегулирования на основе данных, полученных от Дмитриева.
https://1prime.ru/20251226/polsha-865940564.html
https://1prime.ru/20251226/zelenskiy-865934554.html
сша
киев
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, киев, харьковская область, общество , кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир зеленский, всу, запорожская аэс, рфпи
Мировая экономика, США, Киев, Харьковская область, Общество , Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ВСУ, Запорожская АЭС, РФПИ
17:08 26.12.2025
 
"Постоянная война". СМИ обратили внимание на пункт мирного плана Зеленского

Steigan: план Зеленского ведет к постоянной войне с России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пункт о численности ВСУ в плане Владимира Зеленского по завершению конфликта говорит о постоянной войне с Россией, пишет Steigan.
"Серьезную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны", — говорится в публикации.
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом
12:15
Обозреватель полагает, что из-за этого пункта план Зеленского скорее напоминает тактическую маневренность, нежели действительное стремление к миру.
В среду ряд новостных агентств сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования во время разговора с украинскими репортерами. В списке предложений — отказ Киева выводить войска с территорий под российским контролем, в то время как России предложено покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Украина стремится взять под контроль Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не будет давать комментарии по информации, которую специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по вопросу украинского урегулирования. Песков подчеркнул, что обсуждать возможности урегулирования через средства массовой информации нерационально.
Он выделил, что Москва определит свою позицию по вопросу урегулирования на основе данных, полученных от Дмитриева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала панику в Киеве
10:09
 
Мировая экономикаСШАКиевХарьковская областьОбществоКирилл ДмитриевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВСУЗапорожская АЭСРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала