"Постоянная война". СМИ обратили внимание на пункт мирного плана Зеленского
Steigan: план Зеленского ведет к постоянной войне с России
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пункт о численности ВСУ в плане Владимира Зеленского по завершению конфликта говорит о постоянной войне с Россией, пишет Steigan.
"Серьезную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны", — говорится в публикации.
Обозреватель полагает, что из-за этого пункта план Зеленского скорее напоминает тактическую маневренность, нежели действительное стремление к миру.
В среду ряд новостных агентств сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования во время разговора с украинскими репортерами. В списке предложений — отказ Киева выводить войска с территорий под российским контролем, в то время как России предложено покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Украина стремится взять под контроль Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не будет давать комментарии по информации, которую специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по вопросу украинского урегулирования. Песков подчеркнул, что обсуждать возможности урегулирования через средства массовой информации нерационально.
Он выделил, что Москва определит свою позицию по вопросу урегулирования на основе данных, полученных от Дмитриева.