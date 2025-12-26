https://1prime.ru/20251226/pmef-865943563.html

Стала известна стоимость участия в ПМЭФ в 2026 году

2025-12-26T13:33+0300

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году составляет 850 тысяч рублей, с 15 января она возрастет до 1,09 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте форума. ПМЭФ пройдет 3-6 июня в Санкт-Петербурге. "Пакет "Участник" - участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума 3–6 июня (кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению)... - 850 тысяч рублей (с учетом НДС). Стоимость актуальна до 14 января", - следует из информации на сайте. Отмечается, что стоимость с 15 января составит 1,092 миллиона рублей, скидок не предусмотрено. Пакет участия также предоставляет доступ в зоны делового общения на площадке форума с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению и информационное обеспечение участника. Также доступен пакет за 66 тысяч рублей. Он предполагает участие во всех мероприятиях стартового дня форума - 3 июня, включая Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум "Лекарственная безопасность" (кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению), а также доступ в зоны делового общения на площадке форума. Кроме того, как уточняется на сайте, представителям малого и среднего бизнеса может быть согласовано участие по стоимости 25 тысяч рублей в рамках квоты. Количество участников в рамках квоты ограничено.

