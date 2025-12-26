Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали про российско-американские контакты
В Кремле рассказали про российско-американские контакты
В Кремле рассказали про российско-американские контакты - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали про российско-американские контакты
Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T15:00+0300
2025-12-26T15:00+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, я могу сказать, что от администрации (президента России - ред.) - это был Ушаков", - сказал Песков журналистам, добавив, что от Белого дома было несколько собеседников, которые участвовали в контактах между Москвой и Вашингтоном. ​
15:00 26.12.2025
 
В Кремле рассказали про российско-американские контакты

Песков: Ушаков участвовал в контактах с США

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, я могу сказать, что от администрации (президента России - ред.) - это был Ушаков", - сказал Песков журналистам, добавив, что от Белого дома было несколько собеседников, которые участвовали в контактах между Москвой и Вашингтоном. ​
Политика
 
 
