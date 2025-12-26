https://1prime.ru/20251226/podrobnosti--865946864.html

В Кремле рассказали про российско-американские контакты

В Кремле рассказали про российско-американские контакты - 26.12.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали про российско-американские контакты

Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T15:00+0300

2025-12-26T15:00+0300

2025-12-26T15:00+0300

политика

россия

общество

сша

рф

москва

юрий ушаков

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, я могу сказать, что от администрации (президента России - ред.) - это был Ушаков", - сказал Песков журналистам, добавив, что от Белого дома было несколько собеседников, которые участвовали в контактах между Москвой и Вашингтоном. ​

https://1prime.ru/20251225/nato-865918330.html

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, рф, москва, юрий ушаков, дмитрий песков