В Кремле рассказали про российско-американские контакты

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома участвовали в контактах России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, я могу сказать, что от администрации (президента России - ред.) - это был Ушаков", - сказал Песков журналистам, добавив, что от Белого дома было несколько собеседников, которые участвовали в контактах между Москвой и Вашингтоном.
