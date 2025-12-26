https://1prime.ru/20251226/polsha-865940564.html

СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом

Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T12:15+0300

общество

ес

мировая экономика

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life."Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.Отмечается, что пограничники теперь разрешают россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию, заставляя их выбрасывать на границе.Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.

польша

2025

Новости

