СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом - 26.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом
Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:15+0300
общество
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life."Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.Отмечается, что пограничники теперь разрешают россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию, заставляя их выбрасывать на границе.Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
общество , ес, мировая экономика, польша
Общество , ЕС, Мировая экономика, ПОЛЬША
12:15 26.12.2025
 
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом

Life: польские пограничники начали жестче досматривать туристов из России

Флаг Польши
Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Флаг Польши. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life.
"Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.
Отмечается, что пограничники теперь разрешают россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.
Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию, заставляя их выбрасывать на границе.
Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.
Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.
ОбществоЕСМировая экономикаПОЛЬША
 
 
