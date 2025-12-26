https://1prime.ru/20251226/polsha-865940564.html
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом - 26.12.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом
Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:15+0300
2025-12-26T12:15+0300
2025-12-26T12:15+0300
общество
ес
мировая экономика
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life."Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.Отмечается, что пограничники теперь разрешают россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию, заставляя их выбрасывать на границе.Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.
https://1prime.ru/20251226/vtb-865931413.html
https://1prime.ru/20251222/produkty-865811110.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , ес, мировая экономика, польша
Общество , ЕС, Мировая экономика, ПОЛЬША
СМИ сообщили, что Польша натворила на границе с Россией перед Новым годом
Life: польские пограничники начали жестче досматривать туристов из России
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Польские пограничники стали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых санкций Евросоюза, сообщает Life.
"Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.
ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год
Отмечается, что пограничники теперь разрешают россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.
Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию, заставляя их выбрасывать на границе.
Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.
Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.
Цены на некоторые продукты снизились перед Новым годом, пишут СМИ