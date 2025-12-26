https://1prime.ru/20251226/polsha-865959542.html

"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России

"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России - 26.12.2025, ПРАЙМ

"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России

Россия и Польша не стремятся к войне, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в конфликт, передает издание Do Rzeczy слова польского историка и... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия и Польша не стремятся к войне, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в конфликт, передает издание Do Rzeczy слова польского историка и публициста Петра Зыховича."На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну. <…> Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится", — заявил он.По словам историка, именно Украина заинтересована в таком сценарии, однако "с точки зрения польских национальных интересов это неприемлемо". Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, и она готова подкрепить подобные гарантии в письменной форме. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

