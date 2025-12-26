Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России
"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России
Россия и Польша не стремятся к войне, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в конфликт, передает издание Do Rzeczy слова польского историка и... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия и Польша не стремятся к войне, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в конфликт, передает издание Do Rzeczy слова польского историка и публициста Петра Зыховича."На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну. &lt;…&gt; Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится", — заявил он.По словам историка, именно Украина заинтересована в таком сценарии, однако "с точки зрения польских национальных интересов это неприемлемо". Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, и она готова подкрепить подобные гарантии в письменной форме. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
20:36 26.12.2025
 
"Никогда не случится". В Польше внезапно высказались о России

Do Rzeczy: Россия и Польша не заинтересованы в военном конфликте

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия и Польша не стремятся к войне, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в конфликт, передает издание Do Rzeczy слова польского историка и публициста Петра Зыховича.
"На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну. <…> Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится", — заявил он.
По словам историка, именно Украина заинтересована в таком сценарии, однако "с точки зрения польских национальных интересов это неприемлемо".
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, и она готова подкрепить подобные гарантии в письменной форме. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу для ее интересов.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
