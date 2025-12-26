МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Желающие сдать экзамен на водительские права смогут при подаче заявлений на портале Госуслуг не предъявлять медицинскую справку, следует из разработанного МВД проекта постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении."Заявитель вправе не представлять медицинское заключение при наличии сведений о сформированном медицинском заключении в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, либо при получении сведений о его выдаче в соответствии с абзацем восьмым пункта 9 статьи 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", — говорится в документе.В документе также предлагается сократить срок проведения практического экзамена до 60 календарных дней после успешной сдачи теоретической части. В настоящее время этот срок составляет шесть месяцев.Ранее в пресс-службе МВД рассказали, что водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников. В ведомстве отметили, что согласно пункту 5 положения №14 к постановлению правительства России №З53 действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на три года.Правоохранители подчеркнули, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на три года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.
23:01 26.12.2025
 
