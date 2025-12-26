https://1prime.ru/20251226/putin--865949911.html

Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики

2025-12-26T16:48+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны. "Это (рост производства вооружений - ред.) все результат общей работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы", - сказал Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.

