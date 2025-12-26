https://1prime.ru/20251226/putin--865949911.html
Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики
Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики - 26.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики
Президент России Владимир Путин назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T16:48+0300
2025-12-26T16:48+0300
2025-12-26T16:48+0300
вооружения
промышленность
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны. "Это (рост производства вооружений - ред.) все результат общей работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы", - сказал Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.
https://1prime.ru/20251226/ssha-865945831.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, владимир путин
Вооружения, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин назвал рост производства вооружений достижением российской экономики
Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики